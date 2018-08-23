2018年08月23日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

甄珍22日從美國返台，她和前夫劉家昌在洛杉磯的官司勝訴，但日前在美國的日子很疲憊、睡不好，她昨回家補眠才1小時，家中電話響起，對方竟告訴她10日在台大醫院心臟科刷6萬多元，疑似信用卡被盜刷，但她憶起10日人不在台灣，認為很不尋常。

甄珍表示，詐騙集團幫她轉接到健保局，對方誣陷她涉及市值850萬的毒品案件，讓她覺得相當不對勁，自己主動去報案，並立即把信用卡停卡，事後確定是遭到詐騙，幸好未匯出金錢，並沒有財務損失，她無奈表示，剛打完官司又被詐騙，「好麻煩，最近不知道走什麼運。」

為劉子千喊冤

甄珍的妹妹銀霞先前被爆出罹患甲狀腺乳突癌，赴美治療，甄珍表示此行介紹去年在美國開腦時認識的醫生給銀霞，而銀霞日前差點在路上暈倒，目前身體狀況如何？她說：「還可以，那天應該太熱，她才很不舒服。」

劉家昌敗訴後揚言繼續上訴，甄珍昨表示，打贏打輸都不重要，重點是他很無聊，「他說要告到我破產，我現在也不敢講他，一講他就沒完沒了。」

她透露兒子劉子千也特地赴美陪她打官司，她笑說：「他英文比較厲害，法律那些英文都讓他來翻譯給我聽。」

而劉子千現在夾在父母中間，左右為難，甄珍替劉子千喊冤：「子千最無辜，他也受到影響，心情不好。」

(中國時報)