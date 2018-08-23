2018年08月23日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

周厚安穿絲絨西裝搭配ORIS的Big Crown Pointer Date腕表帥氣破表，猶如歐洲王子。（CERRUTI 1881服裝提供、JOJ PHOTO攝）

ORIS Aquis綠色表盤日期表搭金屬表帶，5萬5000元。（ORIS提供）

1. ORIS Aquis棕色表盤日期表，5萬3000元。（ORIS提供）

2. ORIS Big Crown指針式日期表，4萬3000元。（ORIS提供）

3. ORIS Divers Sixty-Five 1965復刻潛水表，5萬9000元。（ORIS提供）

周厚安近幾年接連接拍電影、偶像劇，在影壇嶄露頭角，近日他還與錦榮合作主持國家地理頻道《VR101》，多元發展演藝事業。周厚安什麼都敢嘗試，唯獨就是不願跟隨父親周華健的腳步進軍歌壇，問他為何？難道唱歌很難聽？

不當靠爸族

「我唱歌真的很好聽。」周厚安大笑說，他熱愛音樂，從小遺傳父親周華健的音樂天份，玩吉他、彈BASE樣樣行，之前還搞音樂搞了兩年，但他最後承認的確唱得沒爸爸好，只好放棄，「不過，我演戲比他強，咱們父子倆各有所長。」

周厚安雖是「星二代」，但他不願頂著父親的光環出道，有節目想邀父子倆同台，也多半婉拒，這也是他寧可專心留在影藝圈發展、不願進軍歌壇的主因。

主持節目體驗4D實境

最近他因為主持《VR101》益智節目接觸最新的VR科技，最大的收穫是他最愛的電玩遊戲，也直接升級為4D實境體驗，其中他最愛玩「Beat Saber」，邊聽音樂邊熱舞運動，讓他直呼過癮。

這回周厚安為了宣傳《VR101》節目，受邀進棚拍攝ORIS腕表專題，身穿一襲合身CERRUTI 1881絲絨西裝，搭配ORIS Big Crown Pointer Date腕表，猶如高貴的歐洲王子。另外他也以一襲條紋襯衫搭針織背心的休閒裝扮，搭配ORIS Aquis Date日期腕表，展現不凡英姿，帥氣破表。

(中國時報)