柔美梁以辰 想演女打仔

梁以辰穿上Alice+Olivia新裝氣質柔美，增添日系名媛感，Alice&Olivia條紋洋裝1萬1500元、Staceface手拿包1萬2900元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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甜美的梁以辰私下其實很中性，很想演女打仔角色，Alice&Olivia復古寬袖襯衫1萬6500元、銀色摺飾褲9500元、Staceface手拿包1萬2900元。（JOJ PHOTO攝）
Alice+Olivia紅花頭飾Stace Face髮圈1900元。（ Alice&Olivia提供）
Alice+Olivia塔羅圖紋托特包，1萬2500元。（ Alice&Olivia提供）
Alice+Olivia繽紛彩繪Stace塗鴉鑰匙包，5200元。（ Alice&Olivia提供）

暑期國片《王牌教師麻辣出擊》新生代演員梁以辰，在片中飾演啦啦隊長，外型甜美的她常因長相被定型，演出較柔弱文靜的角色，「其實我是小時候學體育的，但人家都以為我是那種在家彈琴、喝下午茶的女孩。」直到近期才有大陸電影找她演拳擊手，一圓打仔夢。

梁以辰原為廣告演員，踏上戲劇路4年，對各種角色躍躍欲試，表示演黑暗系、或八大行業女子都可以接受。拍攝《王牌》時，同劇演員以為她較有傲氣、不好親近，後來才發現相當隨和，性格也聰明謹慎，亦如劇中啦啦隊長般有領導力。

受邀拍攝紐約品牌Alice+Olivia新裝，梁以辰換上白色條紋洋裝，搭配微捲長髮，有如走在東京街頭的柔美OL，氣質日系婉約。她平常喜歡收集耳環、戒指與手錶等單品，尤其垂掛式的大圓耳環最受她喜愛，透露自己耳環就有上百副。

(中國時報)

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