中秋禮盒吃精巧 獨家、限量款最夯

新光三越獨家然花抄院鳳卵蜜禮盒，320元。（新光三越提供）

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中國時報
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微風超市獨家法國1688無酒精香檳雙入禮盒，4000元。（飲酒過量 有礙健康）（微風超市提供）
新光三越中秋精選禮品即起預購，伊林娛樂模特兒蔡宜家（右起）拿獨家「Harrods英式經典月餅禮盒」1380元，31日前預購9折、9月1日至16日95折。活動主持人Kiera拿獨家「Caffe Florian福里安花神月圓饗秋禮盒」2280元，持貴賓卡、聯名卡享95折；獨家「坂角總本鋪厚燒海老脆餅禮盒」12入600元、24入1200元。（陳信翰攝）
遠百獨家香格里拉台南遠東大飯店「香月」月餅禮盒，每個約50g、6入，898元。（遠百提供）
SOGO忠孝館SHISEIDO PARLOUR花樁餅乾32入限定版，1160元，限量200盒。（SOGO提供）

迎接9月24日中秋節，百貨獨家、限量款預購禮品最搶手！新光三越Caffe Florian福里安花神咖啡首推全球獨家、台灣限定的花好品月禮盒和月圓饗秋禮盒，共限量2000盒，可吃到義大利道地的杏仁蜂蜜脆糖。

新光三越 逾6成禮品初登場

9月13日前新光三越近160款禮品，有31款獨家、超過6成初登場，貴賓卡、聯名卡友獨享部分品項95折。人氣夯的獨家日式禮盒，主推名古屋百年老店土反角總本鋪厚燒海老脆餅禮盒；然花抄院鳳卵蜜禮盒則以鳳梨酥為原型燒製。beauty stage美麗台也精選18款禮盒，會員預購95折，買任1款再加贈200元購物金；9月12日至23日貴賓卡友於指定分店APP精選優惠頁面索取兌換券，並持skm pay於店內結帳，可享百年老欉麻豆文旦禮盒及68年老欉麻豆文旦禮盒搶先預購、到店取貨。

遠東SOGO 推出月餅快閃店

遠東SOGO台北店和天母店24日至9月24日推出超過200款禮盒，忠孝館、復興館、天母店都有的美心盛意奶黃月餅是暢銷款，限量100盒。忠孝館9月6日至24日有台灣名店普一月餅快閃店，主打外皮酥脆如餅乾的提漿月餅；9月將設全台首櫃的東京名店SHISEIDO PARLOUR提前用「花樁餅乾」32入限定版搶市。

遠東百貨總經理徐雪芳以現代人重視吃「巧」嚴選近500款禮品，選用地瓜、烏龍茶黎麥等在地食材的香格里拉台南遠東大飯店「香月」月餅禮盒、香港九龍酒店首創鎮店之寶「迷你酥皮奶黃月餅」都是獨家亮點；9月24日前買2件以上享95折。

微風超市 引進無酒精香檳

微風超市近百款禮盒涵蓋飯店經典款、和牛燒烤、佳釀禮盒等，半島酒店主廚推薦奶黃月月餅禮盒、老爺大酒店經典雙層禮盒等，平均價位約千元；因應無酒精風潮，獨家引進日本熱賣的法國1688無酒精香檳雙入禮盒，獲法國食品創新獎肯定。（飲酒過量 有礙健康）

(中國時報)

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