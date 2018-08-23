星二代最愛選品店 Fred Segal進駐東區

來自洛杉磯的時尚選品店Fred Segal，將於9月進駐台北東區，在忠孝東路上開出近250坪的3層樓店面。（Fred Segal提供）

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中國時報
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名模坎達兒珍娜也是Fred Segal的常客之一。（CFP）
Fred Segal因其獨特的選品品味，吸引包含貓王Elvis Presley、披頭四等大批明星顧客，圖為Fred Segal為貓王設計服裝所縫製的專屬標籤。（CFP）

好萊塢星二代愛去哪血拼？除了精品專門店外，洛杉磯梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）上的時尚選品店Fred Segal，絕對是狗仔們的熱門蹲點，卡達珊家族、希爾頓家族、布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）等人，都曾在此被鏡頭捕獲。這個挾帶著明星光環的選品店品牌，將於9月中進駐台北忠孝東路4段。

自1961年成立由創辦人Fred Segal先生創立的同名選物店，最初以其多元、輕鬆又有點酷調的選物品味，深獲貓王、披頭四、巴布狄倫（Bob Dylan）等人喜愛。2014年，在投資者Evolution Media Capital集團金援下，品牌開始積極拓展海外版圖，2015年於東京開出首家海外據點，如今則在「國揚集團」旗下關係企業之一的「豐收生活」操盤下走入台北，打造出近250坪的3層樓店面。

秉持一貫悠閒奢華的南加州風格，Fred Segal台灣店預計引進約80個時尚品牌，其中更有獨家推出的DSquared2男女裝、新銳設計師Shrimps、CHARLES JEFFREY LOVERBOY等，還有韓國網美香氛品牌SOOHYANG及巴黎香氛品牌BON PARFUMEUR。另1樓空間也採取複合式經營方式，將以同名咖啡餐飲店呈現，為時尚愛好者們打造挖寶、閒逛的好去處。

(中國時報)

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