小薰讚蘇達吻技啵兒棒

2018年08月23日 04:10 中國時報 李承陽 報導

小薰在電影中有激情床戲，表演突破以往尺度。

由王道南執導的台灣山林喜劇《山的那一邊》，集合黃瀞怡（小薰）、蘇達、何林駿及撒基努共同演出，昨（22日）電影舉行試映，片中小薰和蘇達有場分手炮激情床戲，男方從嘴一直親到女方的左胸，結果因為鬍子太硬刮到小薰胸部一片通紅。

兩人深情演繹分手炮，共拍攝3個小時，雙方表示都是自己演過最親熱的戲碼，雖然蘇達的鬍碴超級刺人，但小薰仍對他的吻功讚譽有加，羞說接吻時很舒服。現實中他們都不曾有過分手炮，小薰形容自己是「換工作比分手簡單」，她曾經遇過分手還很黏的前男友，仍每天傳簡訊慰問關心，糾纏2、3個月。蘇達是理性派，說斷就斷，他認為若兩人的問題沒法解決，多約會幾次還是一樣，笑說：「多約多花錢而已。」

抓蛇騎重機成挑戰

小薰在片中獻出許多第一次，包含演抓蛇戲、騎重機、潛水，她覺得抓蛇是最困難的，心裡始終無法克服對蛇的恐懼，騎重機也是一大挑戰，因她本身只有50c.c.的機車駕照，就跳級學紅牌重機。

撒基努也分享小時候住在山上的生活，有時上完大號會用葉子和鵝卵石擦屁股，他說：「以前在山上，哥哥沒玩具就玩弟弟，他給我咬人貓草擦屁股，結果隔天屁股就超刺的，老人家在手上吐口水，幫我拔屁股的刺也順便酸鹼中合。」《山的那一邊》9月7日在台上映。

(中國時報)