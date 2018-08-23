小薰讚蘇達吻技啵兒棒

蘇達（左）的吻功獲得小薰讚賞。

友善列印
中國時報
報導
小薰在電影中有激情床戲，表演突破以往尺度。

由王道南執導的台灣山林喜劇《山的那一邊》，集合黃瀞怡（小薰）、蘇達、何林駿及撒基努共同演出，昨（22日）電影舉行試映，片中小薰和蘇達有場分手炮激情床戲，男方從嘴一直親到女方的左胸，結果因為鬍子太硬刮到小薰胸部一片通紅。

兩人深情演繹分手炮，共拍攝3個小時，雙方表示都是自己演過最親熱的戲碼，雖然蘇達的鬍碴超級刺人，但小薰仍對他的吻功讚譽有加，羞說接吻時很舒服。現實中他們都不曾有過分手炮，小薰形容自己是「換工作比分手簡單」，她曾經遇過分手還很黏的前男友，仍每天傳簡訊慰問關心，糾纏2、3個月。蘇達是理性派，說斷就斷，他認為若兩人的問題沒法解決，多約會幾次還是一樣，笑說：「多約多花錢而已。」

抓蛇騎重機成挑戰

小薰在片中獻出許多第一次，包含演抓蛇戲、騎重機、潛水，她覺得抓蛇是最困難的，心裡始終無法克服對蛇的恐懼，騎重機也是一大挑戰，因她本身只有50c.c.的機車駕照，就跳級學紅牌重機。

撒基努也分享小時候住在山上的生活，有時上完大號會用葉子和鵝卵石擦屁股，他說：「以前在山上，哥哥沒玩具就玩弟弟，他給我咬人貓草擦屁股，結果隔天屁股就超刺的，老人家在手上吐口水，幫我拔屁股的刺也順便酸鹼中合。」《山的那一邊》9月7日在台上映。

(中國時報)

柔美梁以辰 想演女打仔 蔡振南孫管嚴抽菸有額度

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。