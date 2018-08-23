蔡振南孫管嚴抽菸有額度

蔡振南「國民阿爸」形象深植人心，私下也被兒女和孫女管得緊。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

「國民阿爸」蔡振南（南哥）自植劇場《花甲男孩轉大人》後，再接八點檔華劇《必勝大丈夫》，飾演有三個女兒的爸爸。劇中愛女心切的他，對女兒交往對象百般刁難，現實生活中，他女兒念大學時帶初戀男友回家，他怕女兒太早嫁，一直擺臭臉給那男生看，現在女兒已屆適婚年齡，他擔心她嫁不出去，只要看到品行不錯的就問人家「結婚沒？有無女友？」他自嘲：「也算現世報啦！」

南哥和兒女情感親密、沒有距離，笑說在家是沒權力的爸爸，甚至有點「孬」，最怕的人是孫女，以前他在家裡到處都可吸菸，現在5歲孫女動不動就管他：「阿公菸少抽一點！」他的吸菸空間被限縮到剩工作室，且孫女只要一聞到菸味，仍直接抽走他的菸且熄掉。戒不了菸的他，還跟孫女討價還價，達成一天只能抽5根的共識，完全就是「孫管嚴」。

本色演出三立華劇

下周三（29日）電視金鐘獎將公布入圍名單，南哥參與演出的《花甲男孩轉大人》呼聲最高，去年獲得迷你劇男配角獎的他謙虛表示不敢想連莊問題，但很希望盧廣仲可以獲得鼓勵，「他真的很辛苦，演得很真，希望能給他鼓勵！」

他認為評審應該很頭痛，因為這部戲每個人都演得很好、很強，「不只是一個、兩個好，是全部好、大家都好」。如果他是金鐘評審怎麼評選？南哥笑說：「我會拒絕！」

南哥近年過著規律養生健康生活，這次卻接演以又操又累出名的三立華劇，他說因為電視台太有誠意，禮遇他每日固定工作時間、場次集中拍攝，加上沒有撒狗血或鬥爭，幾乎本色演出，他才欣然答應。他早期因為戴耳機做音樂聽力受損，後來又摔倒耳膜破掉，聽力幾乎喪失，透露幾個月前開始戴助聽器。

中國時報提醒您：吸菸有害健康

(中國時報)

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