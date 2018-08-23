2018年08月23日 04:10 中國時報 毛蔚領

寒風瑟瑟的一月。

週六下午，靜謐的文學院大樓，僅剩我們中文系一年級五十名新鮮菜鳥考期末最後一堂中國通史。

考前每人都消化過教授的考古題，並把報紙擺在講桌上，玩大家心照不宣的詭計。

等小小的試題紙發下，我愣住了，共四題問答題，我只會前二題，對三、四題的題目毫無概念，完全不在我的考試複習範圍內。

望著一半空白的答案卷發呆，心慌極了，鐵定被當的成績，怎麼辦？虧我還自詡是歷史高手。突然，桌子被前面同學的椅子給震動了一下，隨即聽到物件墜落聲。我側身瞧，哈！作夢都沒想到，竟是他的教科書掉到走道旁，這位退伍才來念大學的仁兄，立刻伸腳把書踢到座椅底下。幸運的是監考老伯只放眼四周一會兒，又繼續埋入報紙堆中。

我轉頭看看左邊的女同學，她敞開的紅色短大衣裡面暗藏玄機，夾著中國通史課本，看兩眼闔上大衣，然後疾筆直書，如此開開闔闔半天，寫得好不痛快。

再環視其他同學，有沉思的，有奮筆的，也有像我東張西望的。有人斜眼能看到他人的答案，立刻如神助地寫將起來，我這個千度近視的茫者，除了恐懼、擔心分數，甚麼都做不了。

忽然，教室外傳來台語唸答案的聲音：「第一條：……」那是第一個交卷的男生，班上的性格人物，長得有點像美國電影明星馬龍白蘭度。

「第二條：……」我心急如焚地期待第三題答案，不巧監考老伯因同學的笑聲而走出教室，想當然耳，他遭驅離。

慘哉！救星沒了，寒假得準備開學補考了。惴惴不安中，同學從背後摁我，傳給我一張摺疊得小小的紙條，同時我無意看見教室後門傳進來紙條。生平第一次作弊，兩隻手糾結顫抖著幾乎扯不開紙，還要偷覷監考老伯是否發現。匆匆過目，忙搓揉一團送往右座同學桌上。誰知她毫不遲疑地遞向前面同學，一點也不為所動。當下我心臟跳得如鼓聲咚咚響，手中的筆千鈞重，無法俐落寫字，最終疲憊地交卷，拖著沉重的步子離開教室。

說來無恥，為求考試及格，不惜被作弊綁架，可我至今不知是哪些同學的善舉，因考後從來沒聽到同學談起此事，難道羞於啟齒嗎？雖是近半個世紀的前塵，宛如昨日，歷歷在目。

(中國時報)