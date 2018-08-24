兩岸僵局 賴揆牽拖！工商界何去何從

2018年08月24日 04:10 中國時報 張理國 、 張潼 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

我甫與薩爾瓦多斷交，商總理事長賴正鎰關切兩岸政策，昨日向行政院長賴清德提問，蔡政府要帶領工商界及2300萬人走向哪個方向？賴清德強硬回應，「中國其實不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識」，中國未顧及台灣是自由、民主、法治的國家，硬要台灣接受不為全國人民所接受的前提，這樣的兩岸關係變化，不可歸責於台灣政府。

邁向國際化 兩岸是重中之重

賴正鎰在會後記者會表示，商總這次共提65個提案、80項建議。企業最關心兩岸，賴正鎰說，希望兩岸穩定發展，包括ECFA，服貿貨貿協議都應續談，政府應有更全盤的思考與政策。

賴揆與商總昨日在行政院座談，賴正鎰在致詞時，提出「七大問」，第一問就是兩岸，政府要把工商企業及2300萬人，帶向哪裡去？

商總在會後舉行記者會，賴正鎰表示，薩爾瓦多與台灣斷交引起譁然，而大陸占台灣總出口貿易40%以上，大陸也有4萬家台商企業，台商總投資額高達2000億美元，政府面對未來兩岸政策應該更全盤思考。

政策要讓對岸接受 自己負責

賴揆回應，對於兩岸政策，行政院服從蔡英文總統領導。他先背誦蔡英文處理兩岸議題的「新四不」，即「對中國善意不變、承諾不變、不會走對抗的回頭路、但也不會在壓力下屈服」。

接著，賴揆說，兩岸關係維護雙方都有責任，「中國其實不必硬要台灣接受一個中國原則的92共識」，台灣前途只有2300萬人有權決定，任何人哪怕是總統，任何一個政黨，哪怕是執政黨都不宜替人民決定未來是要統還是要獨，這一點應該是全國人民的共識。

工商協進會理事長林伯豐則表示，台灣邁向國際化，兩岸是「重中之重」，政府應重新思考，兩岸政策要如何讓對岸能接受、讓自己能負責，不能因民粹，做不符合現狀的事。他認為，想靠美、日過於「夢幻」，台灣要有自己力量，應該認清兩岸情勢。

賴反要求台商 先跟陸方溝通

賴揆則「反向」建議工商界，在要求兩岸和平發展時，若有機會在中國，可把台灣人民的心聲、蔡總統的善意讓對岸知道，讓兩岸用對話取代對抗，用交流取代圍堵，先求同存異，透過交流取得彼此的「瞭解、理解、諒解、合解」，兩岸和平發展，如此對兩岸和平才是好事。

相較於賴揆的強硬，台北市長柯文哲日前理性與務實指出，之所以提出兩岸一家親，是希望降低兩岸緊張，為台灣爭取更多時間，「那些攻擊兩岸一家親說法的政治人物，只是凸顯個人政治意識，奪取個人政治利益，根本不顧及台灣安危。」

(中國時報)