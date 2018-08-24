亞運》單日進帳2金3銀3銅 中華躍居第8！

2018年08月24日 04:11 中國時報 黃及人 、 黃邱倫 、 李弘斌 ／雅加達-台北連線報導 ／雅加達-台北連線報導

李智凱用最擅長的「湯瑪士迴旋」，奪得中華隊在亞運史上首面體操金牌。（杜宜諳攝）

中華代表團23日在雅加達巨港亞運大豐收，體操由鞍馬「菜市場凱」李智凱與地板項目唐嘉鴻，分別贏得我國在亞運體操歷史性的首面金、銀牌，「舉重女神」郭婞淳也以抓舉105、挺舉130、總和235公斤奪金，讓中華代表團單日進帳2金3銀3銅，總計5金6銀11銅，一舉超越烏茲別克與印度，躍居第8名。

我過去在亞運體操拿過7面銅牌，1銀難求遑論奪金，23日卻有1金1銀1銅的歷史性突破！其中搶先破紀錄的是21歲小將唐嘉鴻，以初生之犢氣勢在男子地板拿下14.425分，獲得我在亞運體操歷史性的第一銀。

鞍馬王子 奪亞運體操首金

接著曾在里約奧運因帶傷上陣失誤「落馬」的李智凱，則繼去年台北世大運之後，再次用招牌的「湯瑪士迴旋」技壓全場並完美落地，以15.400分的高分奪得鞍馬金牌，將我亞運體操的最佳成績推上新高。

至於帶著左肩傷勢上陣的29歲老將陳智郁，則以14.600分摘下吊環銅牌，不僅替中華體操隊這歷史性的一天畫下完美句點，也正式宣布退役，結束選手生涯。

神力女超人 舉重完全制霸

「我想我們體操隊每個選手都創造歷史，」陳智郁感性地說：「今天可以拿下1金1銀1銅，這是每個選手的功勞，大家都很重要，接下來我就該把棒子交給這些學弟了。」

台灣體操上演紀錄之夜，中華代表團掌旗官郭婞淳也沒漏氣。她在舉重女子58公斤級展現霸氣，抓舉以105公斤領先群雌，挺舉第一把舉起125公斤，更已篤定奪金。儘管最後一把挑戰自己保持的世界紀錄、試舉143公斤沒有成功，仍贏得個人生涯首面亞運金牌。

由於國際舉總更改了賽事量級，郭婞淳在亞運的第一金，也將是她在58公斤級的最後一次。郭婞淳自信地說：「接下來在世錦賽就是全新的59公斤量級，也是2020東京奧運的新級別，這次金牌是我在58公斤級的完美結束，明天就是新挑戰的開始，也是新的征程。」

(中國時報)