高雄鷹架不敵強風倒塌 砸中母子雙亡！暴雨襲台 中南8縣市今停班課

高雄市建國路、自立路口1棟大樓的12樓鷹架，23日因強風吹襲坍塌，壓住路過2輛機車共3個人，3人救出時都無生命跡象，最後只有戴姓女子被救活但尚未脫險。（王錦河攝）

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中國時報
、李尚禹、／綜合報導
台南市仁德區中華醫事科大校園淹水嚴重，華醫附設幼兒園孩童受困，消防局出動橡皮艇馳援，幼童嚇得哇哇大哭。（曹婷婷攝）

【03:50新增南投縣停班停課】國際編號92W的熱帶性低氣壓昨上午6點半從屏東東港登陸，狂風暴雨襲擊南台灣，高雄市一新建大樓工地12樓鷹架不敵強風倒塌，剛好砸中路過2部機車，造成一對母子死亡及另1人重傷。氣象局昨晚表示，中南部及台東今天仍將有局部豪雨以上等級降雨，包括高雄市、台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台中市、彰化縣、南投縣等8縣市宣布今天停班停課。

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中南東部今日續防豪雨

氣象局預報專員林定宜表示，目前台灣處在大季風低壓區，低壓區中的熱帶低壓、擾動、颱風較多，容易導致天氣不穩定。林定宜表示，昨上午登陸的低壓恰好與中央山脈垂直，導致中南部成為迎風面，降雨強勁。

高雄市區昨天100多處回報淹水，放眼望去幾成水鄉澤國，不少車輛拋錨、還有汽車整台滅頂，下午近3時更發生瞬間近7級陣風吹倒12層樓高的鷹架，3人遭砸中，34歲吳姓男子與59歲林姓母親雙載雙亡，另45歲戴姓女騎士搶救後恢復呼吸心跳，但腦出血、昏迷指數3，尚未脫險。

營造商停工挨罰30萬元

目擊鷹架自高空墜下的店家形容，「很像被炸彈炸到！」他立即報警後，消防隊派出9車26人前往搶救，以大型機具逐一清空，直到1個多小時後，3人逐一被發現，呈側躺姿勢，無明顯外傷，均無呼吸心跳。

工地劉姓主管表示，昨天未施工，研判是施工架外頭競選帆布受風力拉扯所致，公司已派員慰問死傷者家屬。

勞檢處長許峰源表示，工地未符合施工安全規範，繫牆桿線圈未拉滿2圈半，「強度不足，風一大就吹倒。」祭出30萬罰緩。

高市府祕書長趙建喬指出，初判風勢過強釀禍，已依《建築法》勒令停工，要求建設公司須負完全責任，市府將協調與傷亡家屬做後續賠償事宜。

低壓北移嘉義數千戶停電

昨入夜後，熱帶性低氣壓往北北西移動，嘉義朴子市和布袋鎮在下班時間的1小時內狂下逾百毫米雨量，至晚間10時，全縣已有4鄉鎮累積雨量逾300毫米，造成朴子、東石、布袋等鄉鎮低漥地區傳出淹水災情。

嘉義縣長張花冠昨晚返國，晚間10點多率縣府團隊進入災區勘災，這場豪雨也造成嘉縣數千戶停電，台電漏夜搶修中。

(中國時報)

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