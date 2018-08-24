高雄港外海瞬間風力達9級！5貨輪擱淺 66船員驚險獲救

受熱帶性低氣壓影響，高雄23日暴雨成災，柴山和旗津外海共有5艘油、貨輪擱淺。圖為昌龍68號在柴山鬼洞外海擱淺。（王錦河攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄港近海23日上午風力突然從5級轉為7級，瞬間風力達9級，造成5艘船隻陸續擱淺，因風浪太大，海巡艦艇無法靠近，離岸邊較近的船員急得想跳船逃生，最後是拋繩給海巡，接力攀繩上岸，較遠的則是空勤吊掛，所幸5艘船上66名船員全數獲救。

港務公司、海巡等單位昨天11時陸續接獲旗津、西子灣沿岸海域有船隻因強風大浪擱淺，清查太倉湖號擱淺在旗津海水域場前方300公尺處、安利669號擱淺在旗津貝殼館外約300公尺處、昌龍68號在柴山鬼洞外海域擱淺、飛龍號在一港口南防波堤外海擱淺、順泓號則擱淺在柴山安檢所前海域。

除了飛龍號是帛琉群島籍油輪之外，其他4艘是多功能用途的巴拿馬籍輪船；這些船隻上剩餘油料各有15噸到30噸輕油，船上也各搭載11名至19名不等的外籍船員共66人，但暴雨狂炸、強風大浪，讓船員嚇得想趕緊棄船逃命。

其中飛龍號因離岸邊消波塊僅8公尺，在風浪拍打推波下，船體不斷碰撞，船員擔心船體會漏水，甚至解體，原想跳船，經和海巡人員商量後，決定拋出船上纜繩，由海巡固定纜繩後，19名船員以接力方式攀繩上岸；其餘船隻則採空勤直升機吊掛救援，但船員上了吊掛籠仍不敢大意，直到雙腳踏在沙灘上，才擠出些許笑容。

而太倉湖號及安利669號輪船，因風浪撞擊船體，有部分輕油溢漏，港務公司邀集船東代表等單位召開緊急應變處理，將利用漲潮時進行拖救，要在最短時間將遇難船脫困。

(中國時報)

高雄鷹架不敵強風倒塌 砸中母子… 高屏時雨量逾百豪米 有如颱風

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。