高雄港外海瞬間風力達9級！5貨輪擱淺 66船員驚險獲救

2018年08月24日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄港近海23日上午風力突然從5級轉為7級，瞬間風力達9級，造成5艘船隻陸續擱淺，因風浪太大，海巡艦艇無法靠近，離岸邊較近的船員急得想跳船逃生，最後是拋繩給海巡，接力攀繩上岸，較遠的則是空勤吊掛，所幸5艘船上66名船員全數獲救。

港務公司、海巡等單位昨天11時陸續接獲旗津、西子灣沿岸海域有船隻因強風大浪擱淺，清查太倉湖號擱淺在旗津海水域場前方300公尺處、安利669號擱淺在旗津貝殼館外約300公尺處、昌龍68號在柴山鬼洞外海域擱淺、飛龍號在一港口南防波堤外海擱淺、順泓號則擱淺在柴山安檢所前海域。

除了飛龍號是帛琉群島籍油輪之外，其他4艘是多功能用途的巴拿馬籍輪船；這些船隻上剩餘油料各有15噸到30噸輕油，船上也各搭載11名至19名不等的外籍船員共66人，但暴雨狂炸、強風大浪，讓船員嚇得想趕緊棄船逃命。

其中飛龍號因離岸邊消波塊僅8公尺，在風浪拍打推波下，船體不斷碰撞，船員擔心船體會漏水，甚至解體，原想跳船，經和海巡人員商量後，決定拋出船上纜繩，由海巡固定纜繩後，19名船員以接力方式攀繩上岸；其餘船隻則採空勤直升機吊掛救援，但船員上了吊掛籠仍不敢大意，直到雙腳踏在沙灘上，才擠出些許笑容。

而太倉湖號及安利669號輪船，因風浪撞擊船體，有部分輕油溢漏，港務公司邀集船東代表等單位召開緊急應變處理，將利用漲潮時進行拖救，要在最短時間將遇難船脫困。

(中國時報)