高屏時雨量逾百豪米 有如颱風

2018年08月24日 04:11 中國時報 地方中心／屏東、高雄報導

高雄23日上午傾盆豪雨一度飆破108毫米，市區排水宣洩不及，多達100處路段積淹水，連警車也難倖免，在路中央隨波逐流。屏東縣各地也都積水，縣長潘孟安上午在臉書PO文要鄉親出門小心，沒想到引發網友怒譙，留言「還不停班停課嗎？」縣府緊急下午宣布晚上6時後停班停課，不過還是無法平息網友怒火。

「狂風暴雨，根本就像颱風來襲！」前鎮草衙路與金福路的大貨車專用道淹水，近中午有輛紅色自小客車誤闖慘遭滅頂，幸好溫姓女駕駛自行脫困。

小港分局漢民路派出所巡邏車獲報前往淹水現場，未料對向1部大型拖板車行駛而來，雙方會車時，拖板車一過形同大浪竟然打向警車，剎那間警車變「遊艇」，拋錨故障熄火，等待同事前來救援，車上2名員警平安無事。

旗山、美濃溪水暴漲，貨車經過竹山溝產業道路被淹沒，貨車司機爬至車頂呼救，消防人員迅速趕抵救援；田寮區傍晚則有2名民眾受困，搭橡皮艇被救出；而桃源、那瑪夏等區公所仍預防性安排洗腎患者撤離。

屏東昨最大雨勢集中在10時至12時，泰武10時至11時出現驚人的96毫米時雨量，瑪家11時至12時也有85毫米時雨量，許多地方也都出現3小時累積雨量超過100毫米的豪雨等級。

包括屏東市、萬丹、長治、竹田、內埔、東港等鄉鎮市，都出現道路淹水，縣府也於下午2時成立災害應變中心二級開設，不過並未宣布停班停課，許多涉水冒險上班民眾紛紛上縣長潘孟安臉書開罵。

許多網友看到潘孟安上午的PO文，「早安，雨勢可能達豪雨等級，留意瞬間強降雨、大潮，請各位朋友出門小心。」怒火中燒留言，「要開遊艇上班嗎？」、「我沒有水上摩托車駕照啊」、「馬路都淹水了，上班很危險，怎麼還不宣布？」

(中國時報)