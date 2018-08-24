半個台南泡在水裡！一場暴雨戳破賴神幹話

2018年08月24日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

行政院長賴清德2014年任台南市長時誇稱「淹30年的痛苦，我花3年解決」，蔡英文總統2016年9月赴台南勘災時，稱讚賴清德治水有成，但23日豪雨卻讓台南治水「神話」現出原形，全市37個行政區超過2分之1有積淹水災情，市府昨晚發布新聞指台南要完成全部治水計畫要650億元，待經費到位按部就班要花30年，瞬間豪雨變常態，沒有一個城市不淹水，形同打臉前市長。

「雨根本用炸的」、「這哪是馬路？是游泳池吧！」台南市昨天6小時累計雨量逾200毫米，多處道路變小河，仁德、永康區甚至水淹及腰，傍晚中華醫事科大、崑山科大附設幼兒園放學受困校園，消防局出動橡皮艇馳援，民眾搖頭說「一場暴雨就戳破賴神幹話」。

仁德區三爺宮溪達滿水位，溪水暴漲再遇暴雨，造成仁德、永康一帶淹水嚴重，由於三爺宮溪整治近年常被市府拿來做為治水有成的宣傳樣板，結果，一場暴雨宣告破功。

面對全市頻傳積淹水，台南市政府指出，此次持續強降雨已超過3小時100毫米，部分已達致災性降雨量，時雨量超過下水道防護標準，是積淹水主因，台南地區防護標準為24小時降雨量250至280毫米，昨天降雨6小時達250至260毫米，即使採防洪保護標準也未能避免部分災情發生。

(中國時報)