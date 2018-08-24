雨神亂交通 陸海空全遭殃

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中國時報
／台北報導

台灣南部降下暴雨，陸海空交通皆受影響，不只台中、台南、高雄、馬公機場航班大亂，台鐵也一度因積水超過軌道而停駛；公路總局統計，目前有4條公路因災損封閉中。另教育部統計，台南、高雄及屏東共有9所學校停課，災損約5萬元。

公路總局指出，第三區養護工程處已成立緊急應變小組，盤點及執行相關防汛整備作業，昨日台17線211K橋頭區典昌路典寶橋水位高漲，進行預警性封閉；受災情阻斷路段共有4處，包括台17線256K東港路段、台19甲線65K至67K岡山區嘉興路路段、台19甲線72K至73K岡山區頂潭路、台20線159K等道路阻斷，實施封閉。

台鐵昨日有2處軌道淹水，第一處是鳳山站南端10K處，因大雨水淹軌面無法行車，一度雙線不通，搶通後正常行駛；昨下午2時起，橋頭至岡山間385K+500處（牛埔溪橋）也淹水，水位超過警戒線，岡山至橋頭間由公路客運辦理接駁。

台鐵表示，對號列車南下開行至台南站止，台南至高雄間停駛，北上列車台南站特開；區間列車部分，南下開行至岡山站止，北上開行至橋頭站止。統計至昨下午5時30分止，影響30列次、旅客約5450人。

若欲申請退票旅客，請保留原乘車車票，得自中斷日起一年內向中斷站、原起程站或到達站辦理退票，免收退票手續費。持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

(中國時報)

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