薩國轉向 宏國、尼國表態與台同陣線！劉結一：還有國家會做出正確決定

2018年08月24日 04:11 中國時報 陳君碩 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

針對薩爾瓦多外交轉向，大陸國台辦主任劉結一昨表示，大勢不可阻擋，一中原則是國際普遍共識，絕大多數國家都堅持此原則，「還有一些國家不斷做出正確決定」。他指出，阻撓破壞兩岸交流，企圖割裂兩岸歷史文化連結的作法不能得逞，故意製造事端、歪曲事實，挑動兩岸對立行徑，是兩岸同胞深惡痛絕。

惠台政策 真心實意謀福祉

劉結一昨出席21屆京台科技論壇峰會，他致詞細數惠台31條、取消就業證、發布台胞居住證等惠台政策，強調為廣大台胞真心實意謀福祉，實實在在謀利益。

談完惠台，劉結一話鋒一轉指出，割裂兩岸歷史文化連結，搞「去中國化」、「台獨」分裂活動，破壞打壓反獨支持統一的正義力量、損害兩岸同胞根本利益作法，是不能得逞的。

劉結一強調，兩岸關係好，台灣老百姓才會好，台灣也才會好，將秉持「4個堅定不移」：堅定不移堅持九二共識反台獨、擴大深化兩岸交流合作、為兩岸同胞謀福祉、團結兩岸同胞共同致力民族復興。

布吉納零關稅 陸祭大禮包

出席峰會的大陸主要官員有劉結一、北京市長陳吉寧、副市長王寧，台灣與會者有旺旺集團副董事長胡志強、台達集團創辦人鄭崇華、國民黨立院黨團書記長曾銘宗、海基會前副董事長兼祕書長高孔廉等。

此外，甫於5月與陸建交的非洲內陸國布吉納法索，昨獲大陸「大禮包」，9月1日起，給布國「最不發達國家特別優惠關稅待遇」，免除97％關稅。大陸此舉，對我邦交國誘因極大，具高度針對性，後續效應值得關注。

尼大使獲指示 重申挺台灣

此外，中美洲友邦尼加拉瓜、宏都拉斯及瓜地馬拉均被外界點名下一個。宏都拉斯駐台大使謝拉昨強調，每次只要有國家轉向，宏國都會被點名。他說，「我們還在這邊！中華民國與宏國雙邊關係穩定，宏台正進行不同計畫，將有助雙邊關係。」

尼加拉瓜駐台大使達比亞乾脆建議外交部，把原在薩爾瓦多的合作案轉移尼國。達比亞說，在尼國總統奧蒂嘉的指示下，他21日已見過劉德立並告知，「尼國是堅定的盟友，在國際場域上永遠支持台灣！」

至於瓜地馬拉駐台大使館昨則表示，需請示瓜國內部政府，最快周一正式回應。

(中國時報)