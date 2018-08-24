胡志強籲兩岸團結 賺外國人的錢

2018年08月24日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

旺旺集團副董事長胡志強昨在北京的京台科技論壇峰會上表示，兩岸同為一個民族，應團結起來，一起賺外國人的錢，適逢823炮戰60周年，他幽默指出，如果是60年前，可能會跟坐在旁邊的國台辦主任劉結一打起來，60年來兩岸的變化，證明大道之行，民心所向，勢不可擋。

第21屆京台科技論壇峰會昨在北京雁棲湖國際會展中心舉行，胡志強在會上與劉結一比鄰而坐。胡志強致詞時表示，他與劉結一都是外交官出身，他特別向劉結一道賀，恭喜劉結一妻子章啟月赴希臘任大使。

胡志強還幽默表示，「我突然想起來，今天是823炮戰60周年，60年以前，劉主任在我旁邊可能就打起來了！」引起台下一陣笑聲。胡志強說，60年前兩岸的對立和流血，在民族發展大勢下，必須淡化、讓步、消失，兩岸一定要合作；他也盛讚北京市政府很有遠見，以科技為切入點推動兩岸合作，他認為科技、金融和經濟發展，都是當前須緊緊抓住的重點。

胡志強說，兩岸同為一個民族，真的要全力以赴，要在世界上團結起來，讓競爭力贏過外資，一起賺世界的錢，「碰到賺錢機會不要客氣，用民族力量發展，我看外國人快要沒錢了，所以我們要加油」，再次引起台下笑聲。

對於大陸推出台胞居住證，胡志強會後受訪指出，只要是對台灣同胞便利、更有好處的政策，台灣同胞都會有感覺，他也很高興看到大陸取消就業證，讓台灣人在大陸工作生活都更方便，兩岸不分彼此，走得更近，是一件非常好的事情。

台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華指出，美國總統川普輕率開啟貿易戰，對兩岸科技產生滿大衝擊，尤其半導體產業，但也給兩岸企業示警，讓企業提高警覺加速發展，更加努力朝核心技術來研發，長遠來說反而有利。

(中國時報)