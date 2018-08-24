請閣揆拿出對策 別只會鬥嘴鼓

2018年08月24日 04:11 中國時報 張理國

兩岸關係急速降溫，台中市主辦東亞青運被取消後，接著是「薩爾瓦多斷交事件」，自認務實的賴揆，面對兩岸關係「有感」惡化，昨在兩岸及能源政策上，竟要綁著企業界和他一起衝向懸崖；對照主張「兩岸一家親」的台北市長柯文哲，值此之際提醒大家別以卵擊石，誰是兩岸關係的「北風」和「太陽」，再清楚不過。

近期兩岸關係緊張趨勢，就像柯P所言，「互相放狠話，我捅你一刀，你捅我一刀」，但柯P的務實在於了解，兩岸互捅，台灣也要有實力，台灣不是北韓的金小胖，既無徵兵制，也沒原子彈，加上經濟一直衰退，憑什麼跟對岸大聲？

比起柯P的務實，賴揆顯然差一大截。賴揆也曾說過「親中愛台」，但如何親中、如何愛台，卻未見實際作法，反倒上任後大談「務實台獨」，推卸兩岸關係的責任有一套。賴揆神邏輯認為，「中國不必硬要台灣接受一中原則的92共識」；硬要台灣接受不為全國人民接受的前提，這樣的兩岸關係變化，不可歸責台灣政府。

這段談話前後文充滿矛盾，賴揆既說台灣前途2300萬人決定，又豈能代表包括國民黨在內的民眾否定「九二共識」？今年2月《遠見》所做民調顯示，47.5%民眾贊成「九二共識」，賴揆口中的人民，是不是太主觀了些。

昨天與商總座談時，商總理事長賴正鎰第一個提出的問題就是兩岸，足見商界關切程度。然賴揆未替兩岸解套，相關談話反像映照沙漠的太陽、吹拂冰山的北風，讓兩岸陷入絕境。為的，只是向深綠交心表態，哪裡顧及台商前途發展。

兩岸關係需有軟有硬的務實，政府能源政策誰說不是，賴揆原應以閣揆之尊為工商業解決問題，而不是與商界辯論。但企業憂心風電不穩，夏天供電不足，賴揆還自以為幽默，說夏天可靠太陽能，冬天靠風電，言下之意，綠能發電只能做半套；再逆向思考，夏天沒風電，冬天沒太陽能，是要企業界挺綠能，全靠精神念力阿Q式度過？

(中國時報)