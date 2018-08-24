企業憂缺電 賴隱喻轉念就免煩惱

2018年08月24日 04:11 中國時報 張理國 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

工商界關切缺電，商總理事長賴正鎰以日本提高核電配比，建議賴揆調整2025年綠能配比，勿過度依賴不穩定的風電。但賴揆建議賴正鎰改變觀念，因冬天有風力發電、夏天有太陽能發電，不管什麼樣的天氣，台灣再生能源都充分發揮功能。

賴揆昨與商總在政院座談，賴正鎰表示，政府2025綠能發電配比令人憂心，因台灣風力發電夏天時風不大，影響預期發電量，冬天東北季風大，但發電量又不需這麼多，所以考量能源配比時，50％天然氣、30％火電、20％綠能配比是否可調整。賴正鎰以日本提高核能配比，暗示賴揆考慮保留核電，但賴揆說了一則故事，建議賴正鎰改變觀念。

賴揆說，小時候老師曾講過一個故事，有個媽媽有兩小孩，一個賣雨傘、一個賣鹽，但天氣好時媽媽難過，想說賣雨傘的兒子沒生意，下雨時媽媽也難過，擔心賣鹽的兒子沒生意。

有人對媽媽說，妳應每天高興才對，因天氣好時賣鹽的兒子有生意可賺；下雨時另一兒子可賣傘，不管天氣好壞，妳兒子都有錢賺。賴揆結論時建議賴正鎰改變觀念，不管什麼天氣，台灣再生能源都能充分發揮功能。

賴揆以此回應，並希望賴正鎰斷了念頭。他說，非核及擁核，台灣已討論幾十年，在日本311大地震後，台灣有更多民意要求落實非核家園目標，前總統馬英九也從善如流，公開宣布核一、核二、核三不再延役，2025年進入非核家園。

賴正鎰在會後記者會表示，商總這次共提65個提案、80項建議，但兩岸是企業最關心部分。賴揆對兩岸議題表示，「會繼續維持兩岸穩定和平發展」，對大陸動作頻頻「不對抗也不屈服」，賴正鎰對院長的回應表示「非常有誠意」，但認為，在沒有九二共識下，要大陸鬆口、鬆手，並不容易。他說，未來會如何影響台灣與國際間交流，兩岸貿易會變成什麼樣子，都是未知數，只能期待兩岸持續和平穩定狀態。

(中國時報)