美支持台灣對抗打壓

蔡總統23日在總統府會見新任美國在台協會（AIT）處長酈英傑，酈英傑表示，對台薩斷交美國感到失望，美將重估美薩關係。（總統府提供）

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中國時報
／台北報導

蔡總統昨在總統府接見新任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，蔡英文表示，不論是台灣人民和國際社會都看到中國對台壓迫力道持續加大，且「無所不用其極」。酈英傑則重申，美國將持續支持台灣擴大對全球的貢獻，並支持台灣「對抗」限制台灣適當參與國際舞台的手段。

這是酈英傑本月11日抵台履新後，首度與蔡英文見面。由於我甫與薩爾瓦多斷交，蔡與酈的談話頗有敵愾同仇的味道。總統府昨罕見地在臉書上直播兩人會見前談話，除蔡英文發表談話外，酈英傑代表美方再度對台薩斷交表達聲明。

蔡英文對酈英傑說，台灣需要理念相近的國家共同關切中國在區域內打壓台灣、改變現狀，甚至干預各國內部事務的行為。

蔡英文強調，美國政府強調台灣是民主成功故事、更是美國可信賴夥伴、是國際良善力量的說法，正是台灣人所期待的正義之聲；台灣會持續做為區域良善力量，不會因中國脅迫，就放棄對正面良善和自由民主的堅持。

酈英傑對台薩斷交深表遺憾，他說，如同白宮聲明，對中國明顯干預內政做法，美國非常關切「西半球國家」的接受度，也將重新評估美薩關係，並支持台灣持續對抗這種制約台灣參與國際社會的手段。

酈英傑強調，中國片面改變現狀做法是有害的，破壞過去十幾年來，促進和平穩定區域發展的框架。

酈英傑說，台灣是一個非常可靠的夥伴，也是印太區域重要角色。美國知道與台灣共享的利益與價值，也依賴台灣繼續推廣區域的和平穩定，美國與台灣會持續合作保護彼此所珍惜的價值，像是自由、民主及我們的未來。

(中國時報)

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