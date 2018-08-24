陸翁金門祭拜 盼尋亡父照片

2018年08月24日 04:11 中國時報 楊孟立 、 李金生 ／金門報導 ／金門報導

圖為一名士兵在殉職官兵墳墓上放置鮮花致意。（黃子明攝）

「我的父親叫張存玉，陸軍第10師28團2營士官，1947年來台，陣亡於八二三戰役，如果誰有他服役時的照片，拜託請聯絡我。」這位大陸老翁從未見過生父，這是海峽兩岸無數離散悲劇的縮影。

張成思尋根 父叫張存玉

國防部昨天舉辦八二三戰役60周年紀念暨公祭，71歲，來自山東煙台的張成思在子孫陪同下，捧著供品來到金門太武山公墓，祭拜素未謀面的亡父張存玉。

1947年國共內戰正炙，張存玉隨著部隊轉進台灣，那一年，歷史的巨輪還沒來到大江大海的1949，可是骨肉分離的悲劇已在神州各地上演。年輕士兵以為只是暫離家鄉，很快能回來，沒留下任何信物，殊不知，這一走卻成了永別，從此斷了音訊，而當時的張成思還在母親的肚子裡。

身為遺腹子，又是國民黨軍隊的家眷，張成思的童年並不好過，雖然從小就有「尋根」念頭，但母親不願多談父親，只知道人在台灣，「我想要更了解父親，但是腦海中所想像的父親，卻連五官輪廓都沒有。」

父戰友來信 才知葬金門

本以為這輩子與父親無緣，孰料去年收到父親同鄉戰友寄來一封信，張成思才得知父親陣亡於八二三戰役，並葬於金門太武山公墓，他立即與兒子前往祭拜。

「原本有很多話想對他說，但一站在墓前，卻一個字也吐不出來，畢竟說再多他也都聽不到了。」朝思暮想了幾十年「父親」的模樣，想不到，竟是一塊長方形的灰色石碑。雖然出發前早就知道這件事實，但是親眼見到了，還是忍不住老淚縱痕，撫著冰冷的「父親」痛哭。

張成思昨天又與兒孫來到太武山公墓，這一次，心情鎮定許多，不再輕易落淚，然而，無法填補腦海中父親的模糊形象，始終是心中的遺憾，「活要見人，死要見屍，我卻兩者都不可得。」他激動說，第二次來金門，除了祭拜父親外，還有另一個目的，希望能找到紀錄父親身影的任何一張相片。

想見父身影 盼奇蹟再現

那個年代相機並不普遍，更別說照片保存不易，張成思心裡明白，要找到父親的照片，除非奇蹟發生。不過，既然父親的戰友都能寄信到他手上，為什麼不會再有第二次奇蹟發生？他不厭其煩地向在場的媒體、參戰官兵、遺族代表重述：「我的父親叫張存玉，陸軍第10師28團2營士官，1947年來台，陣亡於八二三戰役，如果誰有他服役時的照片，拜託請聯絡我。」

前總統馬英九在祭拜八二三戰役烈士後，接受了張成思的陳情，並請託國民黨立委楊鎮浯協助，看能否有辦法找到任何一張拍下張存玉身影的相片。

(中國時報)