邱文祥任顧問 丁丁氣勢如虹

2018年08月24日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨舉行記者會，與已宣布退出台北市長選舉的泌尿科權威、前台北市副市長邱文祥連袂出席，在國民黨副主席郝龍斌牽線下，邱文祥將擔任丁守中陣營顧問，國民黨在北市選戰首度出現整合，國民黨北市立委也到場支持，呼籲團結勝選。

郝龍斌昨主持整合記者會，黨籍北市立委賴士葆、費鴻泰、蔣乃辛及蔣萬安均到場表達支持。丁守中說，將借重邱文祥在醫界及各界的豐沛人脈，及豐富醫療、公衛與市政經驗，幫忙指點丁守中及所有國民黨議員參選人。

邱文祥則說，他不會加入「狹義」的競選團隊，且尚未跟丁守中談論此事，但如果是擔任顧問，他很願意。

丁守中也強調，邱文祥與柯文哲雖是同學，但人格特質迥異，邱文祥善於溝通協調，是極孚眾望的醫界精英，且長期深耕教育界，代表台灣領導亞洲醫學會。如果有他的協助與指點，對未來市政規畫與推動一定極有幫助。

此次丁、邱合作是由郝龍斌牽線，邱文祥表示，郝龍斌於公，是好長官，於私更是感情非常好的朋友；丁守中在郝龍斌陪同下說要來「請益」，實在不敢當，只要對台北市政、台北市民有幫助的事情，他都極願意協助。

邱文祥也說，雖然他選擇不參與年底選舉，但仍非常關心。盼所有參選人都回歸政策面規畫並進行辯論，也期盼台北市民，思考大家需要什麼樣的未來，現距離投票已短短不到100天，市民應該靜下心來看看哪位候選人的政策最有願景，能夠深耕台北，帶領台北走出國際，讓我們下一代、上一輩都能夠有尊嚴，生活在充滿光榮感的城市。

丁守中則表示，他認識邱文祥多年，邱醫師是醫療與市政領域的翹楚，先前他所提多項政策，不論是續建大巨蛋、松山機場活化，落實長照，發展英語教育等都相當具體，對台北的發展都相當關鍵；因此希望借重邱文祥寶貴的市政經驗及協調溝通能力，一起努力讓台北市更好。

(中國時報)