國民黨轟謝長廷媚日失格 應下台

2018年08月24日 04:11 中國時報 楊佳穎／台北報導

駐日代表謝長廷日前在臉書指出，「台灣內部的中國政黨」不斷擴大台日的矛盾對立，包含設立慰安婦銅像、反對核災食品進口，「其作用在破壞台日關係，不言而喻。」國民黨團副書記長柯志恩昨日召開記者會，譴責謝長廷媚日失格，應辭職下台，並向蔡英文總統提出嚴正抗議。

柯志恩指出，謝長廷上台後屢遭質疑，到底是日本派駐台灣的代表，還是我方派日大使；且慰安婦議題是大是大非，事關國格與婦女平權，「憑什麼駐日代表認為這樣舉動破壞台日關係？」

柯志恩也說，行政院長賴清德去年9月於立法院備詢時曾說，會要求謝長廷針對慰安婦議題，要求日方道歉；而謝長廷今年3月到立法院備詢也稱有向日方表達，「若真的有向日方表達抗議，此時為何會對設立慰安婦銅像有這麼多意見？」

柯志恩接著說，蔡英文身為中華民國第一任女總統，2015台灣慰安婦紀錄片《蘆葦之歌》推出時，曾稱這是推動轉型正義第一步；2016年大選前，她主張要讓上一代長輩的委屈得到補償。慰安婦小桃阿嬤在2016年過世時，蔡英文曾說要加速向日本提出慰安婦求償道歉之事，「這些都是蔡英文指示的，請問至今為她們做了哪些事情？」

柯志恩說，對於謝長廷一番言語一定要嚴厲譴責，也希望謝長廷具體向日方提出抗議。

(中國時報)