與柯同框 須簽名認同16理念

2018年08月24日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

下午柯團隊發出徵集令，計畫將Line粉絲轉化為「柯家軍13兵團」，卻演變成大烏龍，傍晚緊急關閉。（張潼翻攝）

台北市長柯文哲高人氣，不少參選人力求「同框」爭取曝光，柯陣營23日公布「柯P認同卡」，列出16項理念，希望有共同價值者簽名後再同台。此舉被外界視為組黨前奏，16項理念即「黨綱」；柯昨被問到這算不算另類政黨，他僅反問記者「你看像嗎？」未多作說明；下午柯團隊發出徵集令，計畫將Line粉絲轉化為「柯家軍13兵團」，卻演變成大烏龍，傍晚緊急關閉。

柯日前透露要推出「認同卡」，希望參選人先認同他的政治主張，再同台。昨推出的16項內容中，包括反對在負債情況下發放重陽敬老金等一次性支出、支持必要的路邊停車收費、首長行程需上網登錄、支持參與式預算、支持「共融精神」等。

但不少被視為友柯議員不願簽名，例如本周才與柯同台出席「台北監督連線」造勢活動的無黨籍李慶元，及民國黨徐世勳都表態不會簽署。但大安文山議員參選人張凱鈞在臉書表示，「第一個響應柯P認同卡理念」。

柯文哲官方Line帳號昨日下午2時45分傳送一則訊息，「邀請您填寫表單，加入我們，一起揪朋友！透過組織力量追求進步，共創台北光榮城市。」民眾點進表單連結、填寫後，會被分配加入戶籍所在地的Line群組。

未料許多人跳出來質疑，「會不會故意用來搜集民眾個資？」柯辦對此表示抱歉，所有群組與連結皆關閉。

(中國時報)