陸美第2波貿易戰 開打

2018年08月24日 04:11 中國時報 王嘉源 、林勁傑、實習編譯趙世勳／綜合報導 、林勁傑、實習編譯趙世勳／綜合報導

（美聯社）

陸美經濟表現比較表

美陸在華府啟動為期兩天的貿易談判，但卻煞不住這班關稅列車。美東時間23日凌晨01分（台北時間23日12時01分），美對價值160億美元，279個大陸進口產品類別實施額外25％關稅。受影響的關鍵產品包括半導體、化學品、塑料、摩托車及電動滑板車。陸方隨後反擊，不僅宣布同等規模對美產品加稅清單，昨日也一狀告到世貿組織（WTO）爭端解決機制，就此徵稅措施提起訴訟。

美國對自大陸進口的160億美元產品加徵25％關稅，這是繼340億美元後第二波攻勢，大陸商務部立刻回擊，痛批「美方一意孤行」，並對來自美國160億美元額外進口產品徵收25％新稅，包括燃料、鋼鐵產品、汽車和醫療設備。

川普：彈劾我 股市會崩盤

對川普政府吃了秤砣鐵了心的展開第二波貿易戰，美國企業是叫苦連天，但美國總統川普竟誇稱，大陸經濟超越美國的捷徑已被堵住，顯然他發動貿易戰的戰略意圖，已昭然若揭。

川普隨後接受福克斯新聞(Fox News)訪問時，對自己在白宮的表現評分，給自己打了個A+，他說，「任何總統都沒有達到我這樣的成就」！還說「如果我被彈劾，我認為股市會崩盤。」

大陸商務部副部長王受文與美國副財長馬爾帕斯率領代表團，22日起在華府展開一連兩日的談判。據英國《金融時報》指出，此次談判聚焦於川普政府5月間提出的，超過140項具體要求的貿易清單，而陸方官員與美方私下談話時表示，願落實或討論清單中約3分之2的要求，餘下1/3不能討論，因為事關陸方國安問題，例如向外國開放大陸雲端運算市場。

開放雲端市場 陸拒討論

川普21日說，各種貿易談判都需時間。這削弱了外界對美陸中階官員復談能突破僵局的希望。川普還提到大陸的市場正「走下坡」（way down），表示「當我上任時，我們正朝著某個方向而去，會讓大陸在很短時間內超越我們。現在這不會發生了。我想當他們的朋友，但該做的事，我們還是得做。」

大陸官員已越來越懷疑，川普發動關稅戰是更廣泛戰略的一環，企圖阻止大陸這個世界第二大經濟體的發展。據彭博報導，美陸相互威脅的關稅若全部付諸實現，包括額外對2000億美元大陸進口商品加徵關稅，大陸今年的經濟成長預估會減少0.2個百分點，2019年則擴大為減少0.3個百分點。

《華爾街日報》指出，目前美國在貿易談判中占上風，因為大陸自2009年應對全球經濟衰退以來，債務負擔急遽加重，而貿易戰可能促使政府推遲債務重組。

(中國時報)