經部樂觀 業界憂衝擊續發酵

2018年08月24日 04:11 中國時報 王玉樹 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

陸美第二波160億美元加稅戰昨開打，經濟部與產業專家都認為這波對台灣「影響有限」。對台灣半導體來說，還有轉單「潛在利多」。不過台達電創辦人鄭崇華昨表示，此戰台達、客戶、供應商確實深受影響，他預估衝擊還會繼續發酵、日趨嚴峻。

而陸美貿易戰煙硝再起，也影響房市。有上市建商「股王」「EPS獲利王」之稱的長虹建設董事長李文造指出，在國內游資充沛下，短期對台灣房市沒有立即影響，但若戰況日益激烈，必然衝擊台灣經濟，國內房市也難倖免。目前建商在購地與推案上，態度都將趨於保守。

經濟部長沈榮津則說，陸美這波160億加稅，在石化、鋼鋁、機械產業上，台商去那邊投資設廠多半以大陸內需市場為主，影響有限。另一項課稅的半導體，台灣在大陸製造相對英特爾、三星、海力士那幾個外商來說偏低，影響更是有限。

產業分析師也指出，這波加稅對台灣半導體業者是「沒有利空，還有潛在利多」。大陸積體電路輸美被課稅的金額，僅占大陸整體積體電路產值的2到3%，其中多是韓系、美系大廠。台積電、聯電雖在大陸有生產晶片，但都以對岸內需為主，因此幾乎沒有影響。反倒是如三星、海力士在大陸廠的記憶體成本變貴，美國客戶可能來台灣詢價，讓我們業者享受到轉單好處。

不過根據中央社在北京報導，鄭崇華昨出席第21屆京台科技論壇峰會致詞時強調，川普輕率開啟貿易戰，對兩岸科技產業就產生巨大衝擊。他認為台達以及客戶或供應商，確實深受影響，這樣的衝擊還會繼續發酵、日趨嚴峻。不過台達在大陸已耕耘20多年來，從未考慮撤資。

他說，有些大陸企業跟美國採購半導體，一旦美不願意再販售，影響當然重大。但這同時也給企業刺激，必須加速核心技術的研發，長遠來說反而有利。

(中國時報)