王岐山稱 沒介入陸美事務決策

2018年08月24日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰打得如火如荼，有豐富的對美談判經驗的大陸國家副主席王岐山，卻並未介入處理。香港《南華早報》引述消息人士說，上個月在北京一次私人聚會中，王岐山澄清，自己沒有參與陸美事務決策，尤其是正在升級的貿易戰，「我只是做好副主席的工作。」

王岐山原為中共政治局常委，協助總書記習近平打貪有功。2017年十九大裸退後，受習近平重用出任國家副主席，外界普遍認為，習近平會借重王岐山對美談判的長才，協助處理陸美貿易糾紛，但似乎迄今持續神隱。為何王岐山沒有參與處理對美貿易糾紛？外界各有不同揣測。

另一方面，據德國媒體《南德意志報》報導，大陸在北戴河會議後，面對貿易戰的態度發生了顯著變化。文章稱，今年的會議、密談以及散步中談論的並非是職位和升遷，而是圍繞著美國總統川普。和美國愈演愈烈的貿易爭端最令大陸感到焦慮。《南德意志報》稱，雖然大陸商務部副部長王受文率領代表團22日抵達華盛頓與美國副財長馬爾帕斯談判，不過北京方面沒有人認為，王受文和馬爾帕斯能拿出解決辦法。

北戴河會議期間，陸官媒對陸美關係發表一系列激烈評論。德國之聲刊文稱，陸方現在言辭更為激烈的原因是，儘管北京做出大量減少雙邊貿易順利的努力，美國仍咄咄逼人要北京放棄「中國製造2025」。對此，北京做出的唯一讓步是：大陸媒體不再提「中國製造2025」術語。德媒稱，自北戴河之後，外界對陸美貿易戰的態度就是：川普要不惜一切代價阻止大陸的經濟騰飛，大陸是要不惜一切代價阻止川普得逞。

(中國時報)