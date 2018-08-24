人民幣匯價 恐現新一波貶勢

2018年08月24日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰進入第二輪，美國再對大陸輸美價值160億美元產品加徵25％的關稅，股匯市兩樣情。陸股頗有利空出盡的味道，大盤溫和反彈，激勵台股同樣上漲作收，反觀人民幣則出現新一波貶勢，拖累新台幣貶值。

不甩陸美貿易戰持續增溫，陸股昨日呈現溫和反彈，深成指報8501點，上漲46點；創業板指報1455點，上漲15點；台股昨也呈現上漲58點，終場以10863點作收，但市場瀰漫保守觀望氣氛，成交值萎縮不到千億元。

匯市方面，人民幣新一波貶勢再起，在岸人民幣大跌230點，來到6.8690對1美元，雖然距離前波低點6.95仍有段距離，相對淡定，但還是有起頭作用，新台幣開低走低，終場貶值6分，以30.79元對1美元作收。

匯銀主管表示，雖然陸美貿易戰進入第二輪，有加劇現象，但屬意料之中，市場反應其實不大，主要還是看美國聯準會（Fed）釋出持續升息的訊息，帶動國際美元彈升，包括新台幣在內的亞洲貨幣就貶了回去。

匯銀主管認為，短期來看，人民幣會有貶值壓力，但匯率是雙面刃，就算要打匯率戰也非火力全開，否則很可能傷到自身經濟體質，現在反而要看美國總統放話「修理」聯準會後，會否影響其升息步伐，才是關鍵。

資深交易室主管說，川普敢肆無忌憚地打貿易戰，而且還放話，只要大陸頑強抵抗，就再加碼，背後支撐他的就是美國經濟強勁復甦，只要趨勢沒變，美元將穩定多頭，非美貨幣就算有反彈，也只能視為短線修正。

資深交易室主管說，觀察人民幣的指標不外乎會不會「破7」，多半認為陸美貿易戰只要不停，「破7」只是早晚的事。但按照過去人民幣大貶時，人行多會對外匯市場進行干預，在2015年811匯改到 2016年這段期間，光「護盤」就燒掉人行將近1兆美元的外匯存底，如今也出現呼籲人行不要死守，應適時放手讓市場自由決定匯率的呼聲。

(中國時報)