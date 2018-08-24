學者分析 降談判層級 貿易戰陸冷處理

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰第二波關稅措施正式上路，美國對大陸價值160億美元進口商品課徵25%關稅昨開始生效；台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，從大陸近來不講重話、發言及談判層級降低，就可以看出「冷處理」的態度，大陸一旦將貿易戰定調為「持久戰」，將讓美方處於「不利」的下風。

美國針對 279 個大陸進口產品類別，徵收 25％的關稅。將受到關稅影響的主要產品包括半導體、化學品、塑料、摩托車等，也大陸也同步反擊，針對進口自美國產品包括燃料、鋼鐵產品、汽車和醫療設備等，課懲關稅。

陸美互課關稅已導致了更高的海運和空運費率，以及倉儲成本的提高，整個供應鏈將因產生額外成本而上漲，據外電報導，每1000億美元進口商品受關稅影響，將令全球貿易減少約 0.5%；長期則對美國不利，因為與大陸供應鏈相關的其他國家及企業都附帶受到損害，所以明年影響會比較大。

孫明德進一步指出，美國最不擅長打「持久戰」，越戰、韓戰都被打得唏哩嘩啦，美國貿易戰也同樣不宜打太久，理由很簡單，關稅大幅提高，不僅衝擊美國物價，消費者的荷包感觸最深，拖愈久、民怨愈深。他認為陸美關係將有機會朝「高高舉起、輕輕放下」的方向發展。

不過，元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，這回合牽涉範圍不大，但卻不能輕忽接下來的發展，美國後續追加對大陸2000億美元的關稅，才是真正「拉扯」全球經濟成長率的關鍵。

(中國時報)

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