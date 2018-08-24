營造多元文化 中彰投苗共榮

2018年08月24日 04:11 中國時報 林欣儀 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

臺中市議會19日舉行「107年度地方治理論壇」關心地方發展，現場座無虛席。（黃國峰攝）

合併升格後的大臺中幅員遼闊，原臺中市區與縣區各有不同的文化特色，如何結合各區在地文化、進而營造出多元文化並加以發展？臺中市議會舉辦的「地方治理論壇」第6場在霧峰登場，邀學者專家與在地議員提出精闢見解，盼結合各方力量、帶動中彰投苗整體發展。

探討城鄉發展問題

臺中市議會議長林士昌指出，有感於臺中市躍升為全台第二大城，人口成長快速，許多市政問題考驗著議員問政，今年首度舉辦「地方治理論壇」，共分成10個場次、在山海屯及市區舉辦，盼透過學者與在地議員、針對城鄉發展問題進行探討，協助解決各項市政問題。

「臺中市是文化豐富的地方，霧峰更充滿歷史文化氣息！」臺中市議員蘇柏興認為，大里杙是臺灣最早發展的地區之一，擁有許多文化資源，卻未受到重視，政府應該投入更多心力加以保存與推廣，結合新住民帶來的特色文化，融合出新臺中獨具的風格。

規畫交通轉運中心

市議員段緯宇建議，前省議會舊址應規畫作為交通轉運中心，有規畫才有建設，有的規畫書完成後不執行，束之高閣的建設變詐騙，政府為推廣大眾運輸，還大打搭公車免錢的利多，但民眾為何不搭公車？因為慣性開車、騎機車，搭大眾運輸的習慣養成，還需假以時日。

如何營造多元文化大臺中？臺中科技大學通識教育中心助理教授張凱銘認為，能接受不同特色，接受不同民族和文化，相互理解和包容的能力，臺灣經濟富裕，除了房子蓋好蓋滿，美學和創意設計也是重點，多元文化城市需要美感設計，帶動城市創新和設計能量。

行銷在地文化特色

暨南國際大學公共行政與政策系教授孫同文指出，臺中縣市合併升格後，肩負帶領中彰投苗共榮的責任，建議應盤點各地區在地文化特色，並透過政策訂定、整合行銷等方式，帶領中部地區整體發展。

東海大學政治學系暨研究所副教授陳建仁說，預見未來增加出生率，增加地方工作機會，但也會出現人口爭奪戰，各地為招來人口移居，各個地方政府吸引人口的誘因，將出現「弱肉強食」隱憂，如果只是政治口號大於實質成功，無助出生率。

東海大學行政管理暨政策學系副教授魯俊孟詢問出席地方自治論壇的民眾，有多少年沒有進去臺中火車站前的東協廣場？現在東協廣場變成異國元素最豐富的場域，多元文化對臺灣美學文化有啟發性。

(中國時報)