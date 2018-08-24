包容新住民和移工 人情味濃

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中國時報
／台中報導

臺中市是一座包容性很高的城市，兼顧城市資源與生產活動，要建設一座偉大城市，「國際化」及在地居民對其他新住民、外籍移工的包容度有多少，常被當作判斷城市偉不偉大的條件之一。

臺中科技大學通識教育中心助理教授張凱銘表示，臺中市有很多新住民和外籍移工，他與學生到中區做相關田野調查，與新住民分享人情味，還能用異國美食拉近距離，了解他們的生活和文化特徵，營造多元文化大臺中。

東海大學政治學系暨研究所副教授陳建仁，以日本推動地方創生表示，日本學者提出「地方消滅」理論，該論調也對全日本造成很大恐慌。日本從中央支援資源，創造戰略特區提供工作機會，吸引人口回流，反觀臺灣砸錢「催生」，他反問「砸錢小孩就會生出來？」

陳建仁認為，臺灣進入高齡社會，10年後變超高齡社會，鄉下看不到小孩，連老人都住到醫療方便的都市，臺灣變倒金字塔，需重新構築中心都市的區域功能，跨域醫療福利措施，為高齡化社會的基礎做好更多建設力量。

東海大學行政管理暨政策學系副教授魯俊孟表示，外籍移工對臺灣經濟有貢獻，臺灣也要尊重多元文化，不同族群互相對尊重，對有人提出眷村規畫成民宿，「讓民眾住一晚就會喜歡上眷村？」他不以為然。

來臺灣的外籍移工來自不同國家，就像一道彩虹有不同的色彩，魯俊孟說，臺灣民眾打開雙手來歡迎他們，也代表臺中已跨向國際城市的新一步。

暨南國際大學公共行政與政策系教授孫同文認為，臺中縣市合併升格後，大臺中一躍成為中彰投苗的領頭羊，但至今無法創造出其身為火車頭的價值與發展，未來盼塑造各地區在地文化特色，透過盤整、策略行銷，才能落實引領中部地區、形塑多元文化大臺中的願景。

孫同文以南投為例，他說南投縣人口持續外移、從過去的50萬人掉到現在不到50萬，接下來中市要帶動中彰投苗發展，就應建構多元文化社會、營造出各區經濟、文化及產業特色。

(中國時報)

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