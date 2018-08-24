亞運》超級幸運日 李智凱完美落地

2018年08月24日 04:11 中國時報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華體操隊成為23日最大贏家！因為「菜市場凱」李智凱拿下雅加達-巨港亞運體操男子鞍馬個人金牌，唐嘉鴻也拿男子地板個人銀牌，一舉突破過往我國在亞運體操只拿7銅困境，就連即將宣告退役的29歲老將陳智郁，也在男子吊環個人項目摘銅！

絕技開外掛 撼動全場

曾在紀錄片「翻滾吧！男孩」演出的「菜市場凱」李智凱，自己最擅長的「湯瑪士迴旋」做出高達6.3難度演出，順利拿下生涯國際賽最高的15.400分，除了成為中華隊本屆亞運第4金，也是中華隊在亞運史上首面體操金牌，巧合的是，他去年台北世大運摘金，也在8月23日這天。

「我還記得去年的今天，就是我拿到世大運金牌的日子，所以今天可以再拿亞運金牌，意義格外不同，也很特別，」李智凱說，「能夠創造歷史當然很開心，但我們整個體操隊都一直在創歷史，我們今天可以拿到一金一銀一銅，證明我們可以做到。」

李智凱表示，當地板項目開始前30分鐘，知道日本選手退賽，所以他才趕緊替補上去當熱身，果然達到很棒效果，「今天我用了6.3難度的動作，這在今年5月初克羅埃西亞比賽就測試過，卻可拿到生涯國際賽最高分，還在這個特別有意義的日子，真的很開心。」

唐嘉鴻摘銀 帶旺氣勢

「其實今天比賽比較緊張，因為我背負外界期待，如今算是達成里程碑，從世大運到亞運，接下來就是挑戰奧運了，首先設定目標是闖進團體賽，」李智凱說，「當我完成動作下來時，林育信教練超開心的，抱我也特別用力，嘴中一直重複說著超爽，證明他到底有多開心。」

不過帶起中華體操隊23日如此精采表現的功臣，應是男子地板唐嘉鴻，他拿14.425分率先奪銀，替體操隊打破從未在亞運摘金或銀窘境境；壓軸上場的陳智郁，也在男子吊環拿下14.600分摘銅，他的帶傷奮戰身影，就連吊環金牌中國大陸選手鄧書弟在頒獎後，都來跟他緊緊擁抱致意。

(中國時報)