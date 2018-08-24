亞運》失眠沒失常 郭婞淳金厲害

女子舉重58公斤級23日登場，中華隊「舉重女神」郭婞淳挺舉挑戰143公斤的新世界紀錄失利跌坐檯上。（陳怡誠攝）

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中國時報
／雅加達報導

台灣最美的舉重女將郭婞淳，23日在雅加達-巨港亞運會上成功的以235公斤總和成績擊敗里約奧運金牌、泰國名將蘇甘雅，一雪4年前挫敗之仇，同時也告別了58公斤級別賽場，接下來將備戰全新的59公斤量級，劍指2020年東京奧運。

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郭婞淳在抓舉項目舉起105公斤，挺舉項目出現大會烏龍事件，第二次沒有將郭婞淳指定的重量增加到133公斤，雖然郭婞淳還是舉起了130公斤，但卻打亂了她的節奏，導致第三次沒能挑戰143公斤世界紀錄，最終以235公斤總和作收。

郭婞淳賽後眼中帶淚的表示，「昨天晚上緊張到失眠，真的好怕4年前的那一幕再次上演，幸好這次我作足了準備，用這面雅加達金牌徹底拋開仁川的苦悶。」

郭婞淳笑說，「國際舉重總會更改了賽事量級，這是我最後一次參加58公斤級，接下來在世錦賽就是全新的59公斤量級，這也是2020東京奧運的新級別，這次金牌是我在58公斤級的完美結束，明天就是新挑戰的開始，也是新的征程。」

林敬能強調，「婞淳這四年來的苦，我都看在眼裡，唯一能做的事情就是陪伴她走過來，如今她終於奪下生涯第一面亞運金牌，洗刷了一個恥辱，但往後還有更大的挑戰等著她，而這也是國人期許以及賦予她的重任。」

郭婞淳從台北世大運到現在的雅加達亞運，兩次都用雙手實現了國人的希望，甜美笑容的背後有多少人知道她在將近1500個日子裡只有冰冷的槓鈴陪伴，在舉起算不清的重量中是如此的孤單和寂寞，好在有家人、學校、教練和鐵粉的無條件支持，如今的她笑得好燦爛、好美麗。

(中國時報)

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