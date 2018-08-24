亞運》水戰告捷 划船輕艇2銀進帳

划船女子單人雙槳選手黃義婷23日以8分16秒14摘銀。（中華奧會提供）

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中國時報
／台北雅加達連線報導

中華代表團23日除了在舉重、體操奪金，水戰也傳回捷報，黃義婷在划船女子單人雙槳項目一路苦追，最後以8分16秒14成績逆轉摘銀，女子輕艇C1曲道標竿陳瑋涵則繳出111秒14成績，維持上屆銀牌成績。

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「拚了10幾年，終於拿到一面屬於自己的獎牌。」黃義婷曾在2009年遭遇嚴重車禍，仍未放棄划船，這次終於在國際賽奪牌，她受訪時不斷哽咽，「父母一路看著我拚了10幾年，雖然有比過奧運，但是今天才終於拿到一面屬於自己的獎牌。」

在巨港賽區的網球比賽，成為我國60年來首位打入亞運網球女單4強的「小鋼炮」梁恩碩，以1比6、3比6不敵中國大陸女將王薔，銅牌作收未能締造新猷，男單莊吉生則在8強止步。

中華網球隊本屆亞運只剩女雙賽事，詹詠然、詹皓晴姊妹苦戰近2小時，以4比6、7比5、10比5逆轉擊敗日本的內島萌夏／林惠里奈，闖進4強也平兩人上屆成績，至少銅牌進帳，則中華隊連4屆亞運網球女雙都有獎牌紀錄。

射箭23日進行反曲弓個人賽，我國女將「雷母」雷千瑩一路殺進4強，可惜準決賽面對印尼選手庫瑪莉，最後1箭竟「剉」手只射7分，以3比7無緣爭金，只能參加28日的銅牌戰。

女子卡巴迪賽，中華隊在4強以14比27不敵尋求3連金的霸主印度，無緣爭金，但並列銅牌仍寫下成軍以來在國際賽的最佳成績。反倒是我國傳統強項跆拳道，上屆銀牌黃鈺仁在8強不敵伊朗對手，洪幼婷也於16強止步，跆拳道本屆含品勢項目以1金3銅作收。

(中國時報)

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