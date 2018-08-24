亞運》女壘獎牌成色 看今兩岸大戰

2018年08月24日 04:11 中國時報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運女壘4強賽，中華女壘隊延續上一場以「再見安打」打下菲律賓的餘威，昨天再戰菲隊，賴孟婷、楊鳳珍轟出全壘打貢獻3打點，終場中華隊6比3打敗菲律賓，至少坐擁銅牌，今天決戰中國大陸爭取晉級冠軍戰。

昨天4強賽中華隊先發投手邱安汝投不滿1局失1分退場，第6局再出來救援，而中繼的杜雅婷投4.2局失2分，不過，中華隊打擊火力爆發，全場打出12支安打，痛宰菲隊。

中華隊總教練楊賢銘表示，在亞洲盃、世界盃都有對戰菲律賓，對她們球員習性已經熟悉，希望下一場對上中國大陸能夠發揮臨場表現。

前天對戰菲隊擊出「再見安」的賴孟婷天在1局上立即賞給菲隊「陽春炮」，中華隊1比0領先菲隊；賴孟婷表示，對手先發投手一直投內角球，她只好抓內角球揮擊，而且對投手也有一定了解，才能打出全壘打。

兩隊的第2任投手有效壓下對方攻擊火力，直到4局上，中華隊突破菲隊投手朗格的球路，林鳳珍、陳家宜連續打出二壘打，林鳳珍攻回超前分，林志霙打出1打點安打，中華隊取得3比1領先。

中華隊在5局上再起攻勢，林鳳珍補上2分炮，陳家宜、蘇奕璇接連安打，中華隊再得1分，領先菲隊的比數拉大為6比1。5局下，菲隊攻得2分，不過已是強弩之末了。

昨天4強戰的另一場比賽是中國大陸對戰日本隊，日本以5比0力克中國大陸，由於女壘4強賽採取頁程賽制，中華隊贏了菲隊篤定銅牌，今天上午將與中國大陸爭取進入金牌戰資格。

(中國時報)