颶風雷恩開攻 夏威夷剉咧等

2018年08月24日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

圖為美國太空總署（NASA）發布的國際太空站22日拍下颶風「雷恩」逼近夏威夷群島的照片。（法新社）

颶風雷恩（Lane）挾帶狂風豪雨撲向美國夏威夷群島，雖然其強度從5級降至4級，仍可能引發洪水和山崩，造成人員傷亡。自1959年以來，夏威夷僅遇過兩次颶風，1992年4級颶風「伊尼基」對夏威夷造成嚴重破壞，導致6人死亡。

近60年來只遇過兩次

面對雷恩颶風來勢洶洶，夏威夷州長伊藝22日呼籲民眾儲存14天的食物、補給品和飲用水備用。島上居民趕緊到賣場搶購發電機、瓶裝水、食物甚至衛生紙，貨架上的商品被一掃而空。檀香山市各加油站外汽車大排長龍，而且海邊可見民眾趕忙拉回小船，一些公立學校已經停課。

根據美國中太平洋颶風中心（CPHC），雷恩橫越太平洋時略微減弱，不過接近夏威夷時仍是危險的4級颶風，為沙費爾─辛浦森制5級制中第2強。

美國國家氣象局表示，雷恩颶風最大持續風速接近每小時240公里，預計風暴中心將於23日到25日通過夏威夷。

每小時風速恐250公里

CPHC表示，夏威夷大島和毛伊島皆在颶風警報範圍內，預計23日清晨颶風近中心最大風速達時速119公里，往北一點的歐胡島和考艾島仍在颶風警戒範圍，颶風逼近可能在部分地區引發危及生命的災情。

美國天氣預報員表示，颶風雷恩位於夏威夷大島凱路亞柯納鎮以南約505公里處，預計22日稍後將開始轉向西北部，隨後於23日轉向北北西。

根據氣象局預報，雷恩颶風可能會以每小時250公里的風速，為夏威夷群島部分區帶來豪大雨，累積雨量達500毫米，引發嚴重洪水和山崩。

(中國時報)