猛虎蘇力撲韓 超狂17級風

蘇力颱風23日登陸南韓濟洲，在釜山海雲台海灘掀起巨浪。（美聯社）

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中國時報
實習編譯趙世勳／綜合外電報導

今年第19號颱風「蘇力」（Soulik）於昨日登陸南韓濟州，濟州島漢拿山金達萊花田一帶的暫態最大風速達每秒62公尺（17級以上）。

根據韓聯社報導，南韓氣象廳預報局長俞熺東當天在受訪時稱，每秒40公尺（13級）的颱風能造成火車脫軌，每秒50公尺（15級）能掀翻體育館頂棚，每秒60公尺則聞所未聞，首爾等人口密集的大城市若遭遇這樣的強風，損失不堪設想。有鑑於「蘇力」是時隔6年貫通韓半島的颱風，俞熺東以野獸做比喻警告稱，蘇力是老虎，莫把老虎當成貓。

當局統計指出，從22日下午至23日上午5時，濟州部分地區累計雨量已高達566毫米。22日晚間7時許，1名20多歲年輕女性在海邊拍照觀浪時，不慎遭大浪打落海中，目前下落不明生死未卜，同行的30多歲男子輕傷。

面對來勢洶洶的蘇力颱風，南韓全國9家機場共347個航班遭取消，80條海上航線逾百艘客輪停運，南韓全國共1493所學校停課，另外還有599所學校提前放學。當局指出，蘇力將於24日凌晨3時許從西海岸登陸，此後路徑將貫穿整個朝鮮半島，南韓全境將遭逢重大考驗。

文在寅總統與各地首長及各部長官視頻連線，檢視應急機制嚴陣以待今年第19號颱風「蘇力」的登陸。

(中國時報)

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