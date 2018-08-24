反滕逼宮 澳總理今恐易人

2018年08月24日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

澳洲政壇再度上演逼宮戲碼！總理滕博爾才在執政黨自由黨的內部逼退投票中，打敗挑戰者內政部長達頓驚險過關；但躲過一次逃不掉第二回，達頓昨天宣布再次踢館，連過去挺滕的多位資深內閣官員也掛冠求去。四面楚歌的滕博爾承諾今天舉行黨內投票，澳洲極可能誕生10年內第6位國家領導人。

極端反移民、有「澳洲川普」封號的達頓21日首度向滕博爾宣戰，以35對48票落敗後請辭閣員。滕博爾雖保住大位，但達頓昨天再度發難，而這回反滕力道來勢洶洶，極富影響力的金融部長柯爾曼、教育暨就業部長凱希女士、以及通訊部長費菲爾德連袂開記者會宣布請辭，並要求滕博爾馬上召開黨內會議。

向來挺滕博爾不遺餘力的柯爾曼倒戈，對他形同致命一擊。幾天前還信誓旦旦支持滕博爾的柯爾曼說，總理已失去執政黨內過半的支持。分析家指出，柯氏請辭具指標意義，等於向其他閣員昭示，滕博爾在黨內的領導地位已岌岌可危，應追隨自己改挺達頓，媒體傳聞，柯爾曼可望為達頓拉到10票。

國會昨天也表決通過，休會兩周至9月10日，以解決領導階層更迭的危機。反對黨甚至不滿高喊「丟人現眼！」

面對達頓一周內兩度挑戰，滕博爾起初態度強硬，拒絕接受召開黨內會議投票的要求，但隨著逼退聲浪持續升高，滕博爾下午承諾，收到召開黨會議聯署文件，24日中午會舉行黨會議。自由黨85名議員中若過半（43人）聯署要求召開特別會議，即可舉行黨魁改選。滕博爾說，如果他被拔掉總理，不會投入黨魁改選，且可能馬上辭去國會議員一職，「我認為前總理最好離開國會。」

外媒分析，一旦滕博爾遭逼宮下台，爭取大位的除了出身警界、立場保守的達頓外，還包括支持滕博爾的財政部長莫里森，以及外長畢紹普女士。

這類影響政局穩定的逼宮戲，算是澳洲政壇的日常。近10年來，澳洲有3位在任總理被黨內同志逼下台取而代之，過去5位總理沒人做滿3年，原本滕博爾大有機會在下月迎接執政3周年，成為2007年以來任期最久的領導人，從現今形勢觀之，機會已微乎其微。而滕博爾2015年能夠上位，就是挑戰時任總理兼自由黨黨魁艾伯特，並在投票中獲得多數把對方趕下台。2010年，工黨總理陸克文同樣被姬拉德女士逼宮下台。無怪乎英國廣播公司（BBC）妙語形容澳洲為「民主世界的政變之都」。

(中國時報)