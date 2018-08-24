佛門版Me Too 陸證實學誠性醜聞

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中國時報
／綜合報導

大陸國家宗教局昨在官網發布訊息稱，接到檢舉學誠法師的舉報材料後，經過調查覆實，有關其發送騷擾信息給女弟子、寺廟違章建築和大筆資金流向不明等問題屬實，將依法作出處理；至於性侵問題，現正在調查中。學誠法師是北京龍泉寺的前住持，醜聞曝光後已自動辭職下台。港媒披露，學誠已被送去福建「閉門思過」，確定面臨法律制裁。

大陸宗教局官網指出，第一，舉報材料中反映學誠發送騷擾信息問題，經查屬實，涉嫌違反佛教戒律，已責成中國佛教協會按照佛教教義教規和《中國佛教協會章程》嚴肅處理。

第二，對舉報材料中反映北京龍泉寺違章建築問題進行了調查，現已查明，所舉報的建築，未依法取得建設工程規畫許可證，地方有關部門正在深入調查取證，將依法作出處理。

第三，對舉報材料中反映北京龍泉寺大額資金去向問題，經調查，涉違反國家財務管理有關規定，已交由地方有關部門依法依規查處。

第四，對舉報材料提及的向公安機關報案有關性侵問題，北京市公安機關依照《公安機關辦理刑事案件程序規定》進行受理、初查工作，現正在調查中。

學誠法師是前中國佛教協會會長、全國政協常委，被女弟子舉報性侵後，中國佛教協會舉行理事會議15日開會，接受他自請辭去中國佛教協會會長、常務理事、理事等職。

(中國時報)

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