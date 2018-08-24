林冠勳酒駕找頂替 藍撤提名

2018年08月24日 04:11 中國時報 張孝義 、 謝明俊 、 張潼 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨中正萬華區議員參選人林冠勳涉嫌酒駕肇事，疑似讓助理王邦峻頂替，經檢察官偵訊後，23日諭令林冠勳20萬元、王邦峻10萬元交保。林冠勳步出北檢後3度鞠躬向大眾道歉，數度哽咽落淚。

這些議員酒駕下場

國民黨台北市中正、萬華區議員參選人林冠勳涉嫌酒駕肇事，還疑似讓他的助理王邦峻頂替，警方依公共危險等罪嫌移送台北地檢署後，檢方諭令林冠勳20萬元、王邦峻10萬元交保，林冠勳隨後3度鞠躬道歉，但對是否因此退選？林冠勳沒有鬆口，僅表示思考後再說。

交保道歉 停權6個月

國民黨北市黨部原本希望林冠勳自行宣布退選，但林交保後未鬆口要退選，僅說「再問一下」。林晚間前往市黨部與主委黃呂錦茹會談後，黨部已確定撤回林冠勳的政黨提名，另召開考紀委員會，對他停權6個月。主委黃呂錦茹表示，今將決定補提名人選，陳孝威、鍾小平都是選項。此舉將對該選區議員選舉情況造成衝擊。

被稱為前立委林郁芳接班人的林冠勳，前晚9時許，駕車行經北市汀州路一段242巷時左轉時，與行駛在座車左側的47歲顏姓機車女騎士發生擦撞，林冠勳10分鐘才由助理駕車返回，酒測值值為0.3，但被顏女指控涉嫌肇逃，並由助理頂替。

未說退選 辯遇假車禍

林直到昨凌晨警方訊問後，才坦承酒駕，但辯稱原以為是對方假車禍詐財才未停車，但警方認為助理第一時間已承認駕駛，所以認為林涉及公共危險，助理則涉偽造文書罪嫌。

林冠勳辦妥交保後哽咽坦承酒駕並鞠躬道歉。他表示，當晚跑了5、6個行程喝了些啤酒，因老婆剛生產完，醫院規定10點後不能探視，他才急著開車回家趕赴醫院，但只有最後從總部開回家的2分鐘車程是自己開車，其餘都是助理駕駛。

林冠勳說，他當時聽到煞車聲，但沒有碰撞的感覺，停車看到騎士撐著機車，以為是騎士緊急煞車，也懷疑遇到假車禍，所以找助理開車重返現場，發現車輛幾乎沒有損傷，心想大不了賠錢，擔心牽扯酒駕會比較複雜。林冠勳坦承酒駕、缺乏法律常識。

看板高掛 政見好諷刺

林因酒駕肇逃闖禍，諷刺的是，林競選看板上高高掛著「重罰酒駕、反對廢死、支持愛家公投」3項政見，台灣酒駕防制社會關懷協會在林冠勳服務處前開記者會痛批，政治人物選舉時號稱關心市民，實際上卻喝酒開車，此次更找助理頂罪，呼籲市民要一起淘汰這些酒駕犯罪的政治人物。

國民黨原說，林冠勳心情低落，建議他自行主動宣布退選，方式由林自己決定，但在開考紀委員會後，決議對他停權6個月並提報中央核定。

(中國時報)