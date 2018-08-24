外籍女變白骨 男友認下毒手

2018年08月24日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市警方8月間獲報在南化山區發現無名屍頭骨，經法醫研究所比對DNA，發現頭骨有鈍器敲擊痕跡，且與失蹤2年的柬埔寨王姓女子DNA吻合，警方循線查出死者男友陳文釧涉嫌重大，經逮捕後，陳坦承爭吵後殺害王女棄屍，昨帶同陳現場模擬，由於其說法與案情有所出入，檢方複訊後將他聲押獲准。

警方說，本月14日上午，有筍農進入南化山區採筍，意外發現人頭骨骸，警方現場勘查，共發現33塊骨骸，除頭骨完整，其餘身體部位皆零碎不全。

警方偵辦過程中，查出玉井分局玉山派出所1年前曾接獲高雄市警局偵查隊詢問一起發生在前年的王姓女子失蹤案，於是將骨骸送往法醫研究所比對，證實死者為失蹤2年的38歲柬埔寨籍王姓女子，並發現頭骨有鈍器重擊痕跡，全案朝命案偵辦。

警方調查，王女家住高雄，生前從事餐飲業，與擔任大樓管理員的38歲陳文釧為同居男女朋友，2人還育有一女，經社工訪查得知，王女失蹤前曾遭陳帶到南化山區毆打棄置，鎖定陳涉有重嫌，專案小組22日前往彰化市將陳男拘提到案。

陳到案後異常冷靜，他供稱曾於2016年6月20日從高雄開車載王女和當時6歲的女兒要前往嘉義大埔遊玩，途中與王女在南化發生爭吵，雙方下車互毆，氣憤下持棍棒將王女敲昏，並脫光她的衣服後，將王女丟棄山區；事後再開車回到原地，卻找不到人，以為王下山躲藏，不知道她已死亡。

警方昨天下午帶陳回到命案現場模擬，發現陳說法諸多不符常理，棄死地點也不符，認為陳避重就輕，依殺人罪將他移送南檢偵辦。

(中國時報)