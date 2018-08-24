醉上道害死準新娘 富家子重判

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中國時報
／台北報導

桃園航空城總經理許又銘的兒子許育呈，去年深夜酒駕闖紅燈，撞死將與樂團主唱結婚的蔡姓女子，一審認為他已賠償1300萬元輕判1年6月，但高院斥許明知故犯，且人命不能用金錢買，改重判4年6月。至於許肇事逃逸一審判刑1年，因未上訴已定讞。

許昨未出庭聆判，他之前到高院開庭時，不斷鞠躬道歉希望被害人原諒；而遭撞傷的林男是重金屬搖滾樂團主唱，他與死者蔡女交往多年，原本打算今年初結婚，不料蔡女遭許酒駕撞死。

23歲許男去年11月29日凌晨在北市士林區小吃店喝酒後，開車未遵守紅燈號誌指示，高速從後方追撞同向騎著機車正在停等紅燈的林男與蔡女，林受傷、蔡女因顱內出血死亡。

許酒駕肇事後想開車逃離現場，但因車輛撞擊毀損，無法加速駛離，經目擊民眾協助追緝，許遭警逮捕，酒測值高達0.71，檢方將許男起訴。

士林地院考量許男賠償對方1300萬元，並獲得林男及蔡女父母原諒，將他減刑後依酒駕致人於死輕判1年6月，肇事逃逸判刑1年，合併執行2年。

高院審理後認為，許酒駕肇事，造成年僅28歲的蔡女無辜遭此橫禍而當場死於非命，就算獲得蔡女父母原諒，許犯行也沒有情堪憫恕之處，不予減刑，依酒駕致死罪將許男重判4年6月。全案可上訴。

(中國時報)

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