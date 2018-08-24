加籍男分屍案 追緝外籍毒鴛鴦

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中國時報
／新北報導

43歲加拿大籍男子Ryan慘遭殺害分屍丟棄河濱公園新店溪河岸，警方在棄屍處約3公尺處的階梯發現大量血跡反應，周邊發現2把開山刀，懷疑棄屍地點是分屍現場，昨根據死者通聯紀錄，約談2名外籍人士到案，但排除涉案，目前仍鎖定與他有毒品交易糾紛的外籍1男1女涉有重嫌，全力緝凶。

警方調查，遭殺害的Ryan有毒品、過失傷害、毀損等前科，22日尋獲身體軀幹後，還發現3袋屍袋，分別裝有完整頭顱、手部及腿部，但手掌、腳掌不翼而飛，另警方尋獲2把長約30公分的開山刀，由於浸泡在水中過久，刀上未有砍過硬物留下的鋸齒狀痕跡，血跡反應待鑑定。

警方鑑識人員前天現場勘驗，發現棄屍處旁的階梯有1處血跡，懷疑凶嫌先在階梯處將死者分屍後，待漲潮後再將死者屍塊往下丟至河床。經實測發現，該處因視線被草皮阻擋，河堤旁自行車道無法目擊案發過程。

警方指出，死者遭殺害前曾2次提款共近10萬元，目前已找到其手機、電腦鑑定，昨也在河灘地尋獲疑似死者的手機、鞋子及皮包等物進行分析。

警方透露，Ryan家中發現的手機，手機內有許多大麻的照片，還有許多英語的對話紀錄，證實Ryan涉毒，並從其交往對象及內容，目前已鎖定一對外籍毒鴛鴦涉有重嫌追緝。

此外，Ryan的愛犬LuLu因驚嚇過逃跑，經網友號召找尋，昨順利尋獲LuLu，目前傷口已縫合，送養單位將不再送養，後續會自行照料。

(中國時報)

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