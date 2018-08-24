oBike和WeMo共享運具將納管

為解決共享自行車違停亂象，明年初包括oBike和WeMo等既有共享運具業者都將納管。（市議員陳炳甫提供）

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中國時報
／台北報導

為解決共享自行車違停亂象，北市訂定《共享運具經營業管理自治條例》已在議會三讀通過，未來將限制投放區、管制車輛數量，每輛車都需繳交權利金和保證金。不過，確定金額與投放數量等細則還未定，交通局預計年底前公告辦法，明年初包括oBike和WeMo等既有共享運具業者都將納管。

需在指定服務區營運

北市自治條例規範對象包括共享汽車、機車、自行車或其他運具，業者須向交通局提出申請許可，並在指定的服務區營運，至於車輛數量，需超過一定規模才能營運，但同時也會管制總量上限。業者營運的每輛車都需繳交權利金、保證金，申請許可期限為3年，屆滿可展延營運。

為了方便管理，未來每輛車都需裝設GPS衛星定位，並投保產品責任險、第三人責任險，有向使用者收取押金的業者，須在銀行信託。若未經許可營業，最高可罰10萬元；未來若隨意違停，沒在指定服務區內借還，每輛車可處300到600元罰鍰。

交通局去年提出方案建議每輛車收取500元權利金，讓業者大呼「難以生存」，也質疑限制服務區的做法，將衝擊無樁式單車營運，加上oBike現無車輛衛星定位，將來7000多輛車均要加裝，營運成本恐大增。

預計年底前訂出細則

對此，交通局長陳學台強調，自治條例已三讀通過，但相關辦法細則還需與業者商討，包括各運具車輛數量、指定服務區畫設方式、權利金和保證金收多少，現階段都未定案，但他保證，絕不會讓業者難以執行；交通局目標年底前訂出細則，並給業者3個月緩衝時間申請。

經營WeMo Scooter的威摩科技表示，自治條例細節仍待與交通局商討，暫不表示意見；oBike也強調，內部還在了解自治條例相關內容，現階段不便回應。

(中國時報)

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