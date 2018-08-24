新國中聯絡簿 讓溝通有溫度

2018年08月24日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市教育局10年前使用「品德教育聯絡簿」，歷經2次問卷調查後大改版，邀請金曲獎典禮視覺統籌設計師顏伯駿操刀，新版的品德教育聯絡簿將原本的生硬資訊圖像化，並加上了大量留白、插畫，讓學生書寫閱讀更簡單。

設計大師 跨界操刀

市長朱立倫表示，聯絡簿是串起老師跟家長、家長跟孩子的橋樑，透過新品德教育聯絡簿，讓孩子可以每天給老師一個表情符號、心情反應，甚至是品德教育的看法，或是生活當中的感想。

朱立倫說，原本討論要不要把聯絡簿「電子化」，但考量電子化後，孩子都不會寫字了，決定保留現有形式，透過嶄新設計讓孩子也能在聯絡簿上發揮想像，讓溝通變得更簡單、更有溫度。

朱立倫也化身為「阿倫老師」，在聯絡簿上簽下附上笑臉符號的「開學才能期待下一次寒假」暑假結束感想，天馬行空的一句話，贏得現場熱烈喝采。

品德教育聯絡簿編輯小組三合國中校長施青珍表示，2008年編輯品德教育聯絡簿，將12項品德核心價值放在聯絡絡簿裡，由於想給學生的東西太多，塞滿整個聯絡簿的空間，這次透過跨界合作，歷經多次的溝通、妥協及讓步，終於讓溝通成為簡單的事。

專屬封面 更像繪本

顏伯駿指出，團隊針對國中三個年級也設計出不同風貌的聯絡簿，7年級部分，以手繪插畫呈現出「想像的教室」；8年級則是紙雕空間突破；9年級採「遊戲性封面」，讓學生透過互動來完成專屬自己的封面。

他表示，新版聯絡簿以「書寫閱讀更簡單」為起點，透過插圖、內容留白並搭配專文，整體看起來就像是繪本，也將生硬資訊圖像化，還有隱藏版的節慶假日特殊頁，呈現嶄新面貌。

(中國時報)