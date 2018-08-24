義民祭彩繪神豬 台日學生PK

2018年08月24日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

今年適逢義民祭230周年，開幕式將在26日登場，新竹縣政府舉辦的創意彩繪神豬比賽邁入第9年，為了推廣義民信仰及精神，今年邀請日本高知縣高知南高校，與縣內3所高中、職舉辦即興比賽，而比賽創作也將在義民廟、新竹縣史館等地展出。

義民中學抱走最優秀金獎

新竹縣長邱鏡淳表示，今年首度邀請來自日本高知縣高知南高校的國際學生，與縣內義民中學、忠信學校、內思高工等，舉辦為期2天的即興創作友誼賽，高知南高校獲得新竹縣長獎，最優秀金獎則由義民中學B組抱走。

今年祭典由下山祭典區輪值，主辦單位結合祭典區的客家獅特色，以「豬獅大吉」為主題，邀請彩繪神豬常勝軍楊智翔創作巨型神豬，並由日本、新竹縣2地4校學生共同繪製，26日將在義民廟廣場展出，參與「2018全國義民祭在新竹縣」。

裝置藝術展 縣史館展出

文化局長張宜真表示，創意彩繪神豬比賽連續舉辦9年，今年參賽作品達600餘件，一般組競爭激烈，各具特色，特等獎為「豬世太平‧藍瓷再現」，創作者為許偉倫，第2年參加就抱回特等獎及獎金5萬元，融合客家藍衫與神豬，具有濃厚客家特色。

義民祭彩繪神豬裝置藝術展即日起至9月1日，在新竹縣縣史館展出，現場有多達150隻大大小小的彩繪神豬，祭典區的客家方口獅也進入展場，豬獅相伴也呈現諧音「諸事大吉」，詳情可至新竹縣文化局網站或查詢「竹縣GO藝思」臉書粉絲團。

(中國時報)