捷運藍線延伸案 交通部點頭

捷運藍線自沙鹿站延伸到台中港，未來可縮短台中火車站至台中港的旅行時間為45分鐘。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中捷運藍線沙鹿站延伸到台中港案，總長4.9公里，經費增加139.85億元，交通部22日審查通過並報行政院核定。台中市交通局長王義川說，預計今年即可啟動綜合規畫作業，未來捷運藍線全線完成後，由台中火車站到台中港旅行時間，將由現行90分鐘縮短為45分鐘。

旅行時間 45分鐘

王義川說，捷運藍線申請過程可說「一波多折」，前市府時期交通部原以捷運藍線與BRT重疊競合為由，退回捷運藍線案。103年底林佳龍上任後，一方面改革無法擁有絕對路權的BRT藍線成為優化公車系統；另積極與中央溝通，強調台中已放棄BRT，全力配合捷運藍線審查。

經交通局不斷修正，105年12月通過交通部複審，106年3月納入中央前瞻基礎建設計畫。市府今年4月向行政院爭取從沙鹿火車站延伸至台中港，獲得中央支持，22日由交通部轉呈行政院核定，預定今年可啟動規畫作業。

4.9公里 將設3站

王義川指出，捷運藍線延伸至台中港總長4.9公里，預計將設3個站，未來由台中港到市中心，將由現行90分鐘縮短為45分鐘，可鼓勵民眾少開車騎車，預估運量每日24.32萬人次，尖峰運量每小時4.14萬人次。

交通局強調，捷運藍線規畫西起台中港，行經沙鹿火車站、市政府至台中火車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線、台鐵山線及海線車站共站；全線軌道規畫高架和地下型式，高架段、地下段分別設有9處，共計18處車站，路線長度26.2公里，總經費約981.49億元。

(中國時報)

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