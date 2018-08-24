高鐵1小時才1班 雲林爭增班

雲林高鐵站去年運輸量高達250萬人次，1小時才1班，周末經常一票難求。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林高鐵班次1小時1班，民眾差幾分鐘趕不及必須再等1小時事件層出不窮，縣議員23日質詢為何縣府對高鐵班次不足無動於衷，不見縣府發聲爭取？縣府工務處表示，雲林站是3小站運輸量最大的一站，規畫爭取周五下午、到周一上午之間班次增班。

縣議員李明哲質詢指出，2017年雲林縣總決算審核報告書可看出，高鐵雲林站2016年、2017年進出站人數從203萬人次增至250萬人次，平均日進出站人次5576人次增為6874人次。

爭取增班 縣府沉默

他表示，雲林縣審計室也指出雲林高鐵站自2015年12月通車迄今，服務對象以雲林人居多，其次嘉義縣北部、彰化縣西南部居民，不僅未增班反而減班，2年多來鄉親希望增班的理由很具體、態度很強烈，但縣府很沉默。

李明哲說，倘若雲林站班次增加，北港一帶乘客也會回流，縣府應該設法向交通部、高鐵公司表達雲林站不是小站，1小時1班不夠。

工務處長黃凱達答詢，雲林站除早上7點有2班，其餘1小時1班，搭車確實不方便，雲林站運量不輸嘉義站，該處是該更積極處理班次增加之事。

五六日一 需求最高

但他表示，縣長及副縣長只要跟交通部開會都有在爭取，高鐵局考慮從南港發車到左營的旅行時間的基本原則，縣府能努力的空間是具體討論哪些車次、時段可彈性增班。

李明哲表示，最好半小時一班，至少周末時段要增班，又不是住在偏遠山上，要等1小時才有1班車。

工務處運輸管理科表示，目前雲林鄉親最需求的時段是周五下午、周六上午、週日下午、周一上午，將針對這幾個時段提出數據建議增班。

(中國時報)

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