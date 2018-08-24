中油高雄廠燃燒塔 暫定古蹟

2018年08月24日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

中油高雄煉油廠區半屏山麓的二輕燃燒塔往昔終年不熄火，旅客只見「那一把火」，就知高雄到了。但隨著關廠，不再運作，文化局擔心遭拆除，日前指定二輕燃燒塔及五輕2支燃燒塔保為暫定古蹟，見證工業與環保的故事。

關廠恐拆除 文化局出手

文化局會出手鎖定理應隨關廠而拆除的2支燃燒塔，列為暫定古蹟有其深意。高雄還沒有八五大樓前，二輕燃燒塔可謂是高雄市地標地界，車輛駛近時，見塔即等同高雄到了，同時，也是台灣經濟起飛的參與者、火車頭。

文化局表示，煉油廠或石化廠在製程中必須把多餘的壓力泄放，以保護容器設備，避免發生危險。有機氣體通常易燃且具毒性，必須燃燒後才能排放。

廢氣燃燒塔屬煉油廠或石化廠工廠等煉製製程必要之工業安全設施之一，形成燃燒塔的特殊景觀，也因為全天候運作，大量泄放的有機廢氣以連續的方式注入煙道，並在燃燒塔煙道口燃燒，形成火焰終年不熄情景。

而五輕建廠過程掀起的反五輕運動，則是台灣環保史上重要的里程碑之一；文化局只保留2支燃燒塔，取其象徵紀念意象，向後人訴說這一頁充滿辛酸血淚的環保史。

那一把火 不必原地保存

其間，曾討論是否應該保留當年劉永鈴懸掛反五輕布條的10層樓高燃燒塔，後來，決定挑選其他支燃燒塔，並允諾不必原地保存，未來能夠移動，保持廠區土地完整性以利經濟政策規畫。

市府籲中油在轉型的過程，應同時重視環境改善與文化資產保存，具有共同記憶的設施應予以保存，延續城市發展的脈絡，串連地方居民情感與歷史的縫合。

(中國時報)