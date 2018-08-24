逾500位失智症長者 亟待照護

2018年08月24日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

失智症長者人數逐年攀升，北市約有1255位失智症長者有意接受日間照顧服務，但市議員汪志冰23日指出，全市21間日照中心收托量僅741人，逾500位長者只能望梅止渴，甚至有12間收托量超出負荷，她痛批市府對長者照護為德不卒。北市社會局回應，將加倍增設照顧機構。

汪志冰調閱資料表示，社會局2014年進行調查推估，北市有1255位失智症長者有意接受日照服務，但現有21間日照中心卻只能收托741人，有514位長者無法進入日照中心，根本是看得到卻吃不到。

她進一步發現，北市日照中心不僅收托量能不足，收托負荷量差距甚大，松山、內湖等12間日照中心已超出負荷，位於北投的台北榮總附設長照機構，可收托30人卻僅照護5人，服務有失比例原則。

此外，北市2萬多名失智症長者，僅7608人有身心障礙手冊，汪志冰質疑，竟有上萬人無法享有經濟補助、輔具服務、無障礙交通及個人與家庭照顧，她認為，許多失智症長者抗拒就醫或領身障手冊，市府應以貼近人性的方式，鼓勵長者接受治療，取得應得福利。

社會局代理局長黃清高回應，日照中心在3至4年內將加倍設置，預計增加19個機構，至於請領補助，除了領有身障手冊，透過失能評估後也可申請補助，據他了解，有相當大部分長者是由外籍看護照顧，沒有領身障手冊。

(中國時報)